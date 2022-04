Horúčku a kašeľ spájala s následkami koronavírusu: U lekára sa však dozvedela krutú pravdu

Myslela si, že trpí dlhodobými následkami koronavírusového ochorenia, no pravda bola niekde úplne inde.

Ako píše portál The Sun, žena menom Sinead Hudson bola so svojím manželom Robom na dovolenke na Ibize, no plány im v jednu chvíľu prekazili pozitívne výsledky na koronavírus. „Bola som celkom chorá – naozaj slabá a unavená, ale môj partner nie a mysleli sme si, že to na niektorých ľudí pôsobí inak ako na ostatných,“ spresnila 30-ročná žena, ktorá dovtedy nemala žiadne závažné problémy so zdravím.

Sinead sa aj dlhý čas po tom, čo jej už vyšiel negatívny test, stále cítila zle a kašeľ a horúčky sa jej len stupňovali. Keďže však bola presvedčená o tom, že ide určite len o dlhodobý covid, návštevu lekára odkladala. Zlom nastal až v jednu noc, kedy sa zobudila s horúčkou 41 °C a s delíriom. Jej zdravotný stav bol vážny, preto spolu s manželom okamžite navštívila nemocnicu, kde jej spravili veľké množstvo rôznych testov. Nakoniec jej lekárka oznámila správu, ktorú nečakala ani v najhoršom sne – povedala jej, že trpí akútnou leukémiou.

„Všetko zbelelo a v ušiach mi zvonilo. Cítila som, ako keby sa mi zastavil mozog a nemohla som vnímať nič, čo mi hovorila,“ priblížila Sinead, ktorá si krátko na to zarezervovala let domov do Británie, aby sa mohla liečiť v miestnej nemocnici. Zhodou okolností Sinead diagnostikovali rovnaký typ tejto choroby, akým trpela pred desiatimi rokmi aj jej sesternica. Ochorenie spôsobuje, že kostná dreň uvoľňuje biele krvinky skôr, ako sú pripravené, takže pacienti sú náchylnejší na infekcie. To vedie k únave, bledej koži, krvácaniu, vysokej teplote či fialovým kožným vyrážkam.

Sinead už začala chemoterapiu a je toho názoru, že nebyť koronavírusu, o chorobe by sa dozvedela o dosť neskôr, preto ho vníma ako formu určitej záchrany. „Momentálne podstupujem chemoterapiu a ešte nevieme, či budem potrebovať transplantáciu kmeňových buniek, ale chcela som túto správu šíriť aj pre ostatných,“ dodala Sinead, ktorá sa snaží zvýšiť medzi ľuďmi povedomie o tejto zákernej chorobe.