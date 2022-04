Politológ o drvivom víťazstve Viktora Orbána: Očakávam radikalizáciu

V maďarskej politike je viac ako 30 rokov a na čele krajiny bude môcť byť po nedeľnom víťazstve už 16 rokov bez prestávky.

Viktor Orbán (58) so svojím populisticko-konzervatívnym hnutím Fidesz prevalcoval opozíciu a získal ústavnú väčšinu v parlamente. Orbána pred voľbami kritizovali pre porušovanie slobody médií či nerovnú súťaž, keďže opozícia mala v maďarských verejnoprávnych médiách minimálny priestor.

Orbánov Fidesz získal vyše 53 % hlasov, no v parlamente bude mať až 67 % poslaneckých mandátov vďaka volebnému systému, ktorý pred rokmi vytvoril. Vyhral štvrté voľby po sebe. „Dosiahli sme víťazstvo také veľké, že ho vidieť z Mesiaca a určite aj z Bruselu,“ povedal Orbán, ktorého EÚ často kritizuje pre prehrešky proti demokracii, údajnej korupcii či potláčaniu nezávislých médií a ovládnutiu univerzít.

Orbán podľa politických analytikov ťaží v politickej kariére z neustáleho hľadania nepriateľov. V roku 2018 to boli utečenci a Brusel, v týchto voľbách sa zasadzoval proti „ideológii LGBTI“ a využil aj vojnu na Ukrajine, keď odmietol brániacim sa Ukrajincom posielať zbrane. „Toto víťazstvo si budeme pamätať do konca životov, pretože sme museli bojovať proti obrovskému množstvu odporcov,“ povedal aj sám Orbán a ako politických nepriateľov vymenoval maďarskú ľavicu, „byrokratov v Bruseli“, medzinárodné médiá, miliardára Georgea Sorosa a tiež ukrajinského prezidenta - „nikdy sme nemali toľko odporcov naraz“.

Práve s Volodymyrom Zelenským sa dostal pred voľbami do konfliktu, pretože ten Orbánovi odkázal, aby sa šiel pozrieť na breh Dunaja v Budapešti, kde je pamätník obetí fašistického teroru. Medzi prvými Orbánovi blahoželal k víťazstvu Vladimir Putin. Maďarský premiér je považovaný za jedného z najväčších spojencov ruského prezidenta v EÚ.

Zjednotená opozícia šiestich strán vyhrala len v Budapešti, celkovo získala 35 % hlasov, čo je menej ako pred štyrmi rokmi. Líder Péter Marki-Zay uznal porážku. „Nebudem skrývať svoj smútok a sklamanie,“ povedal s tým, že Orbán využil v kampani „nenávisť a lži“.

Očakávam radikalizáciu

Juraj Marušiak, politológ

- Môže to byť povzbudením pre rôzne tábory v prospech opatrení, ktoré umožnia väčšiu koncentráciu moci. Orbánova vláda zaviedla štátnu kontrolu nad vysokými školami. Môže to znamenať znovunastolenie maďarskej karty. To znamená nacionalizáciu maďarskej politiky.

Orbán sa bude cítiť byť posilnený po tomto volebnom víťazstve aj v krokoch, ktoré robí voči susedným štátom. Opozícia nedokázala voličov presvedčiť, že ju spája aj niečo iné okrem odmietnutia Viktora Orbána a Fideszu. To je veľmi málo na to, aby vyhrala voľby. V prospech Orbána hrala aj vojna. Myslím si, že svoje volebné víťazstvo bude využívať na posilnenie svojich pozícií aj v sporoch s EÚ.

Čiže možno očakávať istú radikalizáciu v Maďarsku a nakoniec aj sám vyhlásil, že vlastne maďarské voľby porazili ukrajinského prezidenta. Konfl ikt s EÚ môže byť veľmi silný a napokon môže ovplyvniť jeho možnosti v domácej aj zahraničnej politike.