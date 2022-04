Preživší z Buče opisujú teror okupantov: Telá valcovali tanky, Rusi strieľali len tak!

Zverstvá, ktoré nemajú konca-kraja. Po tom, čo Ukrajinci dobyli územia v okolí Kyjeva a opustili ich Rusi, sa domácim naskytol hrôzostrašný pohľad.

V Buči našli stovky mŕtvych tiel, z ktorých mnohé boli doslova porozhadzované po uliciach. Susedia, ktorí tam zostali, a ďalší, ktorí sa pomaly vracajú do mesiac okupovaných oblastí, so slzami v očiach rozprávajú o tom, ako našli svojich známych ležať pár metrov od svojich príbytkov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jedna zo žien novinárom prezradila, ako ruskí vojaci tankmi narážali do civilistov, bezdôvodne strieľali na ľudí v uliciach, alebo zabíjali tých, ktorí sa pokúsili utiecť. Taras Ševčenko pre denník Guardian povedal, že „to, čo sa tu odohralo, bolo nepredstaviteľné. Telá prevalcovali tanky, ľudia boli rozstrieľaní na ulici. Niektorí vyzerali ako zvieracie kože“.

Podobné slová hovoria aj ďalší očití svedkovia bezohľadného masakrovania Ukrajincov. Desiatky mŕtvych našli v masovom hrobe a ďalšie desiatky boli s rukami zviazanými za chrbtom vedľa ciest. Starosta Anatolij Fedoruk odhadol, že v spoločnom hrobe našli 280 tiel. Z obcí pribúdajú aj správy o sexuálnom zneužívaní. Vyšetrovatelia zhromaždili niekoľko svedectiev o tom, že znásilnenia sa páchali aj pred deťmi.

„Mala by si radšej mlčať, alebo tvoje dieťa uvidí mozog svojej matky rozstreknutý po celom dome,“ rozprávala o vojakoch jedna zo znásilnených žien Natalija.Ukrajinská armáda zároveň zverejnila zábery z pivnice, kde mala ruská armáda mučiť zajatcov. „Na mieste sme objavili niekoľko kľačiacich tiel so zviazanými rukami. Niektorým obetiam najskôr prestrelili kolená a až potom ich strelili do hlavy,“ napísali.

Ševčenko, ktorý v Buči zostal aj kvôli svojej 77-ročnej mame, hovorí, že panika nastala vo štvrtý deň po príchode Rusov. „Všetci hľadali spôsob, ako sa odtiaľto dostať,“ povedal s tým, že mama sa nasťahovala do pivnice pod domom. „Ako záchod sme používali vedro,“ povedala Jevdokia. Šokujúce je, že Rusi nedovoľovali odpratávať telá ich mŕtvych susedov a museli ich nechať ležať na cestách po tom, ako ich len tak zastrelili. „Dovolil si ich kritizovať, tak ho namieste zabili. Jeho žene nariadili, aby ho nechala ležať a išla ďalej,“ doplnil.

Kremeľ to odmieta

Novinár Jevhen Spirin zdieľal emotívne slová z miesta masakra. „Niektoré zo zabitých detí majú zviazané ruky. Áno, zviazali deti a potom ich zabili. Zabili aj ženy. Dievčatá mladšie ako 10 rokov s roztrhnutou vagínou. Ako so sebou vôbec dokážete žiť?“ pýtal sa. Starosta Fedoruk dodáva, že telá nechávali na ulici aj preto, že pod niektoré Rusi nastražili míny.

„Nechali nás stáť hodiny vonku v mraze. Potom jedného muža donútili, aby si vyzul topánky a bundu a zastrelili ho. Povedali, že nemáme kričať, pretože nás len zbavujú špiny,“ uviedla učiteľka z Buče pre Guardian. Kremeľ odmietol, že by ich vojaci zabíjali civilistov. Fotografie označil za provokáciu Ukrajincov a že boli vytvorené na príkaz USA.