Po rande zistila nepríjemnú skutočnosť: Kamera spred domu odhalila celú pravdu

Moment, ktorý nechce zažiť určite žiadna čerstvo zamilovaná žena.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Briony Tallis si užívala rande s mužom, o ktorom neskôr úplnou náhodou zistila, že je vlastne zadaný. K tomuto zisteniu mala prísť len vďaka kamere, ktorá sníma spred jej domu okrem obrazu aj zvuk. V prvom z dvoch videí je jej nápadník pred dverami, odkiaľ s niekým telefonuje. Zo záznamov je jasne počuť, ako osobe na druhej strane linky hovorí: „Uvidíme sa neskôr, sľubujem. Musím sa najskôr najesť s rodičmi. Dobre, dobre, ahoj, zlato. Milujem ťa.“

Aby sa nestalo ďalšiemu dievčaťu z okolia niečo podobné, Briony sa rozhodla zdieľať video aj s ostatnými. Na sociálnej sieti TikTok pridala aj krátky, no za to výstižný opis daného chlapíka, podľa ktorého by mohla jeho budúca obeť zistiť, že s ním si radšej nemá začínať. Briony dokonca priznala, že keď jeho reálnej priateľke povedala pravdu, nakoniec sa s ňou aj skamarátila. Tento fakt sa ale očividne nepáčil samotnému chalanovi, ktorý sa po tomto zistení okamžite opätovne vybral pred dom Briony.

Na ďalšom videu je vidieť, ako sa tento jej nápadník začne správať z ničoho nič násilnícky. Po príchode pred dvere jej domu ju cez zvonček vyzýva, aby otvorila a keď s tým ona nesúhlasí, chalan začne skákať a pokúša sa nad dverami nájsť skrytý náhradný kľúč. Vystrašená Briony mu na záver hovorí, že ak neprestane, zavolá na neho policajtov. Po zverejnení týchto záberov zostali používatelia na sociálnej sieti TikTok zo správania jej bývalého nápadníka poriadne rozhorčení.