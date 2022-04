Kúpil si dom za euro, ostal sklamaný: Po troch rokoch musel kľúče od vysnívaného bývania vrátiť

Tešil sa z nového domu, no o tri roky neskôr sa ho musel nadobro vzdať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše portál The Mirror, muž menom Danny McCubbin si kúpil v Mussomeli na Sicílii schátraný dom. Nehnuteľnosť si kúpil v rámci kampane, ktorej cieľom je povzbudiť cudzincov, aby sa presťahovali do tejto oblasti a keďže za bývanie zaplatil len smiešne euro, bol tam, samozrejme, háčik. Hlavná podmienka tejto kúpy totiž bola, že nový vlastník musí byť do troch rokov schopný nehnuteľnosť kompletne zrenovovať a až potom bude môcť mať úplné vlastníctvo.

Vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v talianskom stavebnom priemysle však bolo splnenie tejto požiadavky nezvyčajne zložité. Danny, ktorý predtým žil 17 rokov v Spojených štátoch, nenašiel nakoniec nikoho, kto by mu v tomto časovom úseku pomohol zrenovovať jeho vysnívaný dom. Nadaný šéfkuchár bol preto donútený predať nehnuteľnosť naspäť realitnej kancelárii. „V čase, kedy som našiel stavebnú firmu, stálo zrekonštruovanie dvojnásobok ceny. Rozhodol som sa, že mi to už za to nestojí,“ uviedol.

58-ročného muža to však úplne neodradilo a rozhodol sa opätovne zainvestovať do podobného bývania, tentoraz ale v o čosi lepšom stave. Danny si kúpil takmer okamžite ďalší dom za 6 700 libier (takmer 8-tisíc eur), ktorý vyžaduje podstatne menej práce. Podarilo sa mu už dokonca nájsť aj robotníkov, ktorí mu pomohli s ťažkými prácami na jeho novom bývaní. V ňom si už stihol otvoriť aj komunitnú kuchyňu, kde zadarmo varí jedlo určené pre rodiny v núdzi.