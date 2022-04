Ukrajinci ohlásili prelom pri hlavnom meste: Kyjev oslobodený, Donbas chce Putin do 9. mája!

Dobré správy a nádej do budúcnosti, no vyhliadky sú neisté. Ukrajincom sa takmer po mesiaci a pol podarilo zatlačiť Rusov natoľko, že vzdali boj o Kyjev, ktorý sa snažili dobyť od začiatku svojej invázie.

V oblasti už vejú ukrajinské vlajky, no práve v tomto momente miestni vojaci zisťujú, aké zverstvá sa podarilo Rusom napáchať. Otvorene sa však už hovorí o tom, že ruské jednotky sa presúvajú na východné hranice, kde budú preskupené a doplnené čerstvými silami na frontálny útok na Donbas.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová potvrdila, že ukrajinské sily získali späť kontrolu nad celou Kyjevskou oblasťou a oslobodili ju od Rusov. Napríklad starosta mesta Brovary, ktoré leží asi 20 kilometrov východne od Kyjeva, už predtým oznámil, že „ruskí okupanti už opustili celý Brovarský okres“. Dodal, že ukrajinské sily začnú pracovať na čistení regiónu od zostávajúcich ruských vojakov aj od vojenskej výzbroje „a možno aj od mín“. Starosta Ihor Sapožko ďalej povedal, že mnohí obyvatelia sa už vrátili do mesta Brovary, a že obchody a firmy znovu otvárajú.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre americký Fox News varoval, aby sa do oslobodených oblastí ľudia vracali len opatrne. „Rusi položili míny na celom území, v domoch, pod stroje a dokonca aj pod telá tých, ktorých zabili,“ uviedol. Prezidentský poradca Arestovyč podľa AFP k situácii okolo hlavného mesta poznamenal, že ukrajinskí vojaci „vyhnali nepriateľa k hranici“, a že bolo v oblasti oslobodených viac než 30 obcí.

„Zmocnili sme sa veľkého počtu opustených vojenských vozidiel bez paliva,“ dodal. Ukrajinská armáda oslobodila tiež niekoľko samospráv v okolí druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov. Podľa expertov Kremeľ po neúspechu počiatočnej fázy svojho ťaženia na Ukrajine musel prehodnotiť svoje plány a zanechať neúspešné snahy na obsadenie Kyjeva, Charkova, Odesy a ďalších veľkých ukrajinských miest.

Posily smerujú na východ

Vojenskí experti pripomínajú, že ešte stále nie je po vojne. Rusko má totiž stále dostatok materiálu aj financií na to, aby ich invázia pokračovala. Svoje sily majú momentálne sústrediť na Donbas. K ruskej armáde sa tiež môžu pridať čerstvé posily, ktoré Putin povolal. Počas víkendu sa spomínalo aj to, že Ukrajinci a Rusi pokročili v mierových rokovaniach natoľko, že by sa mohli stretnúť aj prezidenti Zelenskyj a Putin. Moskva to poprela. Mierové rokovania majú pokračovať aj dnes.

Televízia CNN s odvolaním sa na zdroje v americkej tajnej službe tvrdí, že Rusko prehodnotilo svoju vojenskú stratégiu a sústredí sa na ovládnutie východu krajiny vrátane oblasti Donbasu. Celé by to chceli dosiahnuť do 9. mája, keď sa v Rusku oslavuje koniec druhej svetovej vojny - Deň víťazstva.

Ide pre Rusov o dôležitý deň, keď si pripomínajú porážku nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne a na moskovskom Červenom námestí organizujú rozsiahlu vojenskú prehliadku a ukážku armádnej techniky. Európski aj americkí predstavitelia sa však prikláňajú skôr k tomu, že Rusi sa pravdepodobne pripravujú na vyhliadku dlhodobej vojny v štýle Čečenska. Putin je však stále pod väčším tlakom, aby ukázal, že Rusko dosiahlo víťazstvo aspoň niekde, keďže sa jeho silám nedarí udržať kontrolu nad oblasťami, o ktoré zvádzajú boje.