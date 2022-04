Pápež František opäť odsúdil vojnu na Ukrajine: Označil ju za svätokrádežnú

Pápež František v nedeľu opäť odsúdil "svätokrádežnú vojnu" na Ukrajine a vyzval na modlitby za obnovenie mieru v tejto krajine.

Podľa správy agentúry AFP to pápež uviedol na záver omše, ktorá bola vyvrcholením jeho dvojdňovej návštevy na ostrove Malta. Bohoslužba, na ktorej sa zúčastnilo asi 12 000 veriacich, sa konala v meste Floriana ležiacom neďaleko maltskej metropoly Valletta. Pápež na záver omše vyzval veriacich modliť sa za Ukrajinu sužovanú humanitárnou tragédiou a pomáhať tým, ktorí trpia vo vojne. Tú opäť označil za svätokrádežnú - podobne ako vo svojich príhovoroch z uplynulých dvoch nedelí.

S týmto odsúdením a kritikou vojny na Ukrajine pápež vystúpil v čase, keď medzinárodné spoločenstvo vyjadruje svoje hlboké pobúrenie a zdesenie v súvislosti so zabíjaním civilistov v meste Buča, kde sa po stiahnutí ruských jednotiek v masových hroboch našlo takmer 300 tiel a ďalšie desiatky ich ležali na uliciach mesta. Vojna na Ukrajine podľa AFP zatienila prvú cestu 85-ročného muža do ostrovného štátu v Stredozemnom mori, no zároveň pridala na naliehavosti kľúčovej téme jeho pontifikátu – potrebe prijať tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou alebo dôsledkami klimatických zmien.

AFP dodala, že ruská invázia na Ukrajinu spustila najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od 2. svetovej vojny. Európa pritom ešte stále nedokáže dostatočne pružne reagovať na tisíce ľudí, ktorí každoročne prichádzajú po mori zo severnej Afriky. AFP uviedla, že Maltu, kde sa väčšina ľudí hlási ku katolíckej viere, rôzne charitatívne organizácie obviňujú, že "priviera oči" pred tými, ktorí sa v jej vodách ocitli v núdzi. František aj preto v nedeľu v jednom zo svojich príhovorov vyzdvihol príbeh sv. Pavla, ktorý podľa kresťanskej tradície v roku 60 nášho letopočtu stroskotal na Malte a o ktorého sa potom postarali ostrovania, uzavrela AFP.