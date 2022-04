Pacientka 9 rokov chodila ku gynekológovi, ani len netušila, kto to v skutočnosti je: Tajomstvo, ktoré ju zrazilo na kolená!

Žena z amerického štátu New York hovorí, že gynekológ, ktorého navštevovala deväť rokov, bol v skutočnosti jej biologický otec. V roku 1985 tajne použil svoje vlastné spermie na umelé oplodnenie jej matky.

Ako píše britský Daily Mail, 36-ročná Morgan Hellquist bola deväť rokov pacientkou Dr. Morrisa Wortmana v severnej časti štátu New York, pričom nevedela, že je jeho biologickou dcérou. Jej matka Jo Ann Levy uňho bola v januári roku 1985, aby jej pomohol otehotnieť. Doktor jej povedal, že bola oplodnená spermiami anonymného študenta medicíny.

Keď však Morgan v roku 2016 absolvovala test Ancestry DNA, našla na platforme viacero nevlastných súrodencov. V roku 2021 zistili strašnú pravdu – všetkých tajne splodil Dr. Wortman. Čo je podľa Morgan ešte horšie, je fakt, že jej vlastný otec ju celé roky prezeral. „Celú dobu vedel, kto je, a ja nie. Vzal mi túto voľbu,“ povedala cez slzy v Good Morning America.

Gary, manžel jej mamy, ktorý ju vychovával, má ochrnuté nohy, odkedy ho v 20-ich rokoch na motorke zrazil opitý vodič. Dvojica išla za Dr. Wortmanom so žiadosťou o pomoc pri založení rodiny a za spermie neznámeho muža zaplatila 50 dolárov (45 eur) trikrát mesačne. Morgan počali v roku 1985. V roku 2012, keď mala Morgan 26 rokov, začala navštevovať gynekológa. Počas nasledujúcich deviatich rokov ju vyšetroval a nasadil jej vnútromaternicové teliesko – všetko s vedomím, že ​​je jej biologickým otcom.

Po testoch Ancestry DNA našla Morgan na stránke nevlastného súrodenca Davida Berryho (37). David bol v šoku, keď sa dozvedel, že otec, ktorý ho vychovával, v skutočnosti nebol jeho biologickým otcom. Obaja pokračovali v hľadaní ďalších nevlastných súrodencov. „Potom nás bolo päť. A všetci sme boli v rovnakom veku,“ povedala Morgan. „A šesť a potom sedem. A začalo mi pripadať, že ak ich bude sedem, mohlo by ich byť 20. A ak ich bude 20, mohlo by ich byť 100. Začala som sa báť.“

Nakoniec si uvedomili, že boli počatí umelou insemináciou, ktorú vykonal ten istý lekár – Dr. Wortman. „Keď sme sa to dozvedeli, nebolo treba to mame povedať. Kričala som a vzlykala som z plných pľúc,“ zverila sa Morgan. Bohužiaľ, to, čo lekár urobil, nie je podľa zákona kategorizované ako sexuálne napadnutie. Len sedem štátov – Kalifornia, Utah, Colorado, Texas, Arkansas, Indiana a Florida – má v knihách zákony o podvodoch s plodením, takže keďže k insemináciám došlo v New Yorku, väčšinu zainteresovaných ľudí nečaká žiadny právny postih.

Napriek tomu Morgan v septembri podala žalobu na Dr. Wortmana za to, že ju vyšetroval napriek tomu, že vedel, že je jej otcom. Tvrdí, že ide o zanedbanie lekárskej starostlivosti, nedostatok informovaného súhlasu, ublíženie na zdraví, podvod, nedbanlivosť a spôsobenie citového utrpenia. „Nežalujem ho pre podvod s plodením. Žalujem ho preto, že sa ma dotkol bez môjho súhlasu,“ spresnila. „Lekár má povinnosť voči svojmu pacientovi. V tomto prípade mal povinnosť ju neošetrovať. Porušil svoju etickú povinnosť lekára,“ povedala jej právnička Kathryn Bruns.

Jediné pozitívum vidí Morgan v tom, že našla nevlastných súrodencov. „Ide o to, že David a ostatní sú lepidlo, ktoré ma počas toho všetkého drží pohromade,“ povedala. Jej matka si celú situáciu dáva za vinu. „Povedala, že sa cíti, akoby ju znásilnil. Má pocit, že je to všetko jej chyba,“ vysvetlila Morgan. Dr. Wortman nekomentoval žiadne z obvinení, ale v právnych dokumentoch tvrdí, že Morgan klame a že pri liečbe jej matky nepoužil vlastné spermie. Žiada zamietnutie prípadu.