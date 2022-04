V Budapešti pochodovali na podporu Ukrajiny: Odkaz matiek trhá srdce

Asi tisíc ľudí v sobotu v Budapešti za daždivého počasia dávalo najavo svoju podporu Ukrajine a vyjadrovalo nesúhlas s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána voči Rusku.

Zhromaždenie zvolala facebooková skupina Milión pre slobodu Ukrajiny a vystúpili na ňom maďarskí a ukrajinskí umelci, píše agentúra APA. V nedeľu sa v Maďarsku konajú parlamentné voľby, v ktorých sa rozhodne, či Orbán zostane pri moci štvrté volebné obdobie v rade.

Rečníci z Ukrajiny hovorili o utrpení a obetiach, ktoré prináša ruská agresia voči Ukrajine. "Keď z Orbánových úst neznie výrazy súcitu, pripomíname si tu obete minútou ticha," povedal Péter Juhász, organizátor zhromaždenia a opozičný politik. Ďalší rečníci maďarského premiéra vyzývali, aby za ruský plyn "neplatil našou dušou, našou cťou".

Orbán je dlhodobo známy svojimi dobrými vzťahmi s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ruskú inváziu na Ukrajinu síce odsúdil, voči šéfovi Kremľa sa ale nijako nevymedzil. V súčasnej situácii odmieta ukončiť odber energetických surovín z Ruska a ani terajší konflikt nič nezmenil na tom, že ruský Rosatom dobuduje maďarskú jadrovú elektráreň Paks. Maďarsko tiež Ukrajinu nepodporilo dodávkami zbraní ani nepovolilo, aby boli z iných krajín prevážané cez jeho územie.

APA uvádza, že v čase, keď sa konalo zhromaždenie proti Orbánovi, prešli Budapešťou matky z Ukrajiny so svojimi deťmi. Pochod zorganizovala maďarská pobočka Detského fondu OSN (UNICEF) a jeho cieľom bolo upozorniť Maďarov na to, aké najmä deti prežívajú traumu v dôsledku ruskej invázie. Z Ukrajiny do susedného Maďarska kvôli vojnovému konfliktu prišlo niekoľko sto tisíc utečencov, značná časť ich ale pokračuje v ceste do iných krajín.

Maďarský portál Telex.hu napísal, že verejnoprávna televízia o zhromaždení na znamení solidarity s Ukrajinou informovala ako o "demonštrácii na podporu vojny". Orbánovi kritici aj medzinárodné organizácie poukazujú na to, že maďarské verejnoprávne médiá sa stali hlásnou rúrou jeho strany Fidesz.