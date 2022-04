Amanda zažila najhoršie rande: 20 minút a stačilo! Neuveriteľné, čo chcel chlapík za kolu

Všetci sme to zažili. Prišli sme na rande plní očakávania, len aby sme zistili, že s tým druhým nemáme nič spoločné a plánujeme nejako zdrhnúť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V tomto bode však určite nečakáme, že sa nás druhá osoba spýta, či bude večer sex. Ako píše The Sun, Amanda Nicholsonová, spisovateľka z Manchestru, si najskôr myslela, že muž, s ktorým bola na rande, žartuje. Bola zhrozená, keď si uvedomila, že on to myslí smrteľne vážne. „Pamätám si, že som tam sedela a myslela som si, že sa nemáme o čom rozprávať. Jednoducho sme nemali nič spoločné,“ začala rozprávať príbeh spred pár rokov.

Prešli si všetkými zdvorilostnými otázkami, ale inak nenašli spoločnú reč. „Potom, po 15 minútach rozhovoru z ničoho nič povedal: ‚Aká je šanca, že sa vedľa teba ráno zobudím?‘. Myslela som si, že žartuje, tak som sa zasmiala a povedala som, že je to nepravdepodobné,“ spomínala Amanda. „Potom povedal: ‚Ale kúpil som ti drink'. Bola to len diétna kola!,“ dodala zhrozene. Na prvom rande zásadne nepije alkohol, pretože človek nikdy nevie, aký je ten druhý v skutočnosti.

„Stretla som sa s niekoľkými chlapmi, ktorí po rande očakávajú sex, takže si myslím, že ma to až tak neprekvapilo. Skôr som bola sklamaná,“ hovorí Amanda. Chlap si išiel dať ďalší drink, ale Amandu neponúkol. „Pomyslela som si, že si nedám druhý drink, pretože sa s tým necítim dobre, tak som mu dala 5 libier (6 eur) do vrecka saka a odišla som. Môj drink nestál ani zďaleka toľko, ale nechcela som, aby povedal, že som ho využila na drink zadarmo alebo niečo podobné. Vyzeral ako typ, ktorý to robí,“ vysvetlila.

Celé rande trvalo asi 20 minút. Keď bola Amanda na polceste domov v električke, napísal jej esemesku s otázkou, kde je. „Ignorovala som ho a už som o ňom nikdy viac nepočula. Muselo mu dopnúť, kam som asi išla,“ povedala. Teraz je šťastne vydatá za asistenta súdneho správcu Andyho (49). Dvojica je spolu už päť rokov. „To rande ma na chvíľu odradilo, mala som potom pár týždňov pauzu. Teraz sa na tom smejem,“ uzavrela žena.