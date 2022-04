Bol jeden z najznámejších pornohercov, zarábal milióny, ale zrazu s tým sekol: Keď zistíte, čo robí teraz, budete čumieť!

V živote je možné všetko a svoje o tom vie i bývalý pornoherec, ktorý ukončil svoju kariéru a stal sa kazateľom.

Ako píšu noviny New York Post, Joshua Broome pod pseudonymom Rocco Reed nakrútil viac ako tisíc „filmov pre dospelých“. „Veril som lži, že ak zarobím peniaze, budem šťastný. Zarobil som viac ako milión dolárov. Cestoval som všade, kam som chcel. Mal som všetok sex, aký som si kedy dokázal predstaviť,“ prezradil. Hoci mal všetko, jeho život sa rozpadol. Celý kolobeh v ňom umocňoval smútok a prázdnotu, ktorú vo svojom vnútri vždy cítil.

Nakoniec s pornopriemyslom skoncoval v roku 2012. „Spôsobilo mi to obrovské množstvo emocionálnej traumy. Doslova som stratil prehľad o tom, kto som. Chcel som si vziať život, ale nemal som na to odvahu,“ prezradil pre noviny. Joshua opustil Los Angeles a presťahoval sa domov do Severnej Karolíny. „Bol som plný hanby a snažil som sa zakryť svoju bývalú kariéru, keď som pracoval v posilňovni,“ dodal. Tam sa v roku 2014 stretol so ženou menom Hope a medzi dvojicou preskočila iskra.

Raz sa jej Joshua priznal k svojej minulosti a bol ohromený tým, že ho Hope neodsúdila. „Svojou láskavosťou a tým, že ma neodmietla, vo mne vypestovala zvedavosť,“ povedal. „Nasledujúci víkend sme išli spolu do kostola.“ Joshua zažil duchovné prebudenie a našiel niečo, čo ho napĺňalo. „Vzdal som sa pocitu celoživotnej hanby. Celý život som žil s myšlienkou ‚nie som dosť dobrý‘ a konečne som sa jej dokázal zbaviť,“ vysvetlil svoju novoobjavenú kresťanskú vieru.

Joshua začal študovať teológiu a v roku 2016 sa s Hope vzali. Teraz majú troch malých synov. V súčasnosti je pastorom v baptistickom kostole v Cedar Rapids v štáte Iowa. Zároveň vyučuje a káže po celej krajine. Môže sa pochváliť aj podcastom a popularitou na Instagrame, kde má viac ako 50-tisíc sledovateľov. Svojmu publiku hovorí, že nikdy nie je neskoro zmeniť životnú cestu a že tá jeho je dôkazom sama o sebe.

„Nikdy nie je neskoro zmeniť to, čo robíš. Bude to chcieť pracovať tvrdo? Áno. Bude to trvať? Áno. Bude to stáť za to? Absolútne,“ povedal vášnivo. Joshua sa už necíti zaťažený hanbou za svoju bývalú kariéru a svoj rodinný život miluje. „Vybudoval som si život, na ktorý môžem byť hrdý, a keď si večer ľahnem hlavou na vankúš, nehanbím sa a necítim vinu, za to, kto som. Môžete dovoliť, aby vás vaša minulosť mátala alebo nad ňou môžete prevziať kontrolu,“ uzavrel.