Česi sú na svoju pivnú kultúru mimoriadne hrdí: Podali prihlášku do UNESCO!

Český zväz pivovarov a sladovní podal prihlášku o zápis českej pivnej kultúry do zoznamu svetového dedičstva UNESCO Plzenského kraja. V piatok o tom informovali zástupcovia zväzu. TASR správu prevzala zo spravodajského servera iDnes.

Zväz pivo označil za symbol národnej hrdosti, píše iDnes.cz. Zápis by sa podľa zväzu mohol uskutočniť za štyri až päť rokov. Výsledkom by mohlo byť zapísanie na krajský, národný i celosvetový zoznam UNESCO.

"Teším sa na to a verím, že sa naša pivná kultúra na zoznam UNESCO nakoniec dostane," povedal predseda zväzu František Šámal. "Ak všetko pôjde dobre, mohol by sa zápis na národnej úrovni uskutočniť na prelome budúceho roka a nasledujúceho roka," uviedol. Na zoznam celosvetového dedičstva by sa pivná kultúra ČR mohla dostať v roku 2026.

K tejto iniciatíve sa prihlásil i Českomoravský zväz minipivovarov, píše iDnes.cz. V prihláške, ktorú sa redakcii iDnes.cz podarilo získať na nahliadnutie, pivovary tvrdia, že okolo českého pivovarníctva sa postupom času prirodzene vytvoril mýtus "takmer národného pokladu a pre väčšinu českej populácie sa pivo stalo symbolom národnej hrdosti".

Pivo sa potom podľa pivovarov "premieta" do rôznych tradícií a zvykov i do spoločenských oblastí. Dokument takisto obsahuje informácie o vývoji pivovarníckej činnosti a pivnej kultúre.

Česká republika má v zozname UNESCO zapísaných 16 pamiatok a sedem zvykov, píše iDnes.cz. Minulý rok boli do tohto zoznamu zaradené Jizerohorské bučiny nachádzajúce sa sa na severe ČR a tri české kúpeľné mestá: Karlove Vary, Mariánske Lázne a Františkovy Lázne. V ČR sa o zápis do zoznamu UNESCO usiluje aj mesto Žatec na severozápade krajiny. V okolí tohto mesta sa takisto pestuje chmeľ a vyrába pivo.