Bábätká sa musia pravidelne vážiť, aby sa sledoval ich vývoj.

Platí to aj pre malé koaly. Osobitne pre 7-mesačnú samičku, ktorá sa vlani stala vôbec prvou koalou, ktorá prišla na svet v Európe. Personál safari parku Longleat v anglickom Wiltshire ju váži každý týždeň. Aby to vydržala, dali jej do košíka pri vážení plyšovú koalu, ktorej sa zakaždým pevne drží. Meno síce ešte nemá, ale hlavne, že sa jej darí dobre!