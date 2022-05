Odpadky patria do koša. A pokiaľ to niekto stále nevie, treba mu to pripomínať. Napríklad tak, ako to urobila táto žena. Vodička čakajúca na semafore na ceste zbadala odpadky vypadnuté z auta vedľa. Na situáciu ihneď reagovala. Z auta vystúpila, odpadky zo zeme zdvihla a vrátila ich pôvodným majiteľom.