Lekári jej diagnostikovali mimomaternicové tehotenstvo: Šok priamo počas potratu!

Mamička Siobhan mala so svojím manželom trojročnú dcérku. Zatúžili však po ďalšom dieťati, a tak sa dva mesiace pokúšali o bábätko. Podarilo sa a Siobhan si našla dve čiarky na tehotenskom teste.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Metro, 28-ročná mama Siobhan Webbová z Británie v júli 2021 začala pociťovať kŕče v bruchu, avšak myslela si, že sa jej len telo prispôsobuje tehotenstvu a je to normálne. Raz v noci sa však zobudila na neznesiteľnú bolesť, a tak spolu s manželom zavolali pomoc. Na druhý deň ráno išlo k lekárovi, ktorý ju poslal do nemocnice. Jej manžel Lee (29) však musel počkať v aute pred budovou, pretože ho kvôli pandémii COVID-19 nepustili dovnútra.

V nemocnici sa Siobhan dozvedela zdrvujúcu správu a lekári jej museli oznámiť, že jej tehotenstvo je mimomaternicové. „Lekár mi povedal, že podľa toho, čo videli, trpím mimomaternicovým tehotenstvom na pravom vajcovode. Bol to strašný pocit a hlavou mi išlo: Och môj bože, prichádzam o naše dieťa,“ spomína na ťažké chvíle Siobhan.

Lekári jej ponúkli na výber buď injekciu, po ktorej jej telo prirodzene potratí v domácom prostredí, alebo jej urobia zákrok v nemocnici. „Keďže som mala svoju dcéru doma, nechcela som si dávať injekcie a čakať, kým o bábätko prídem. Nechcela som, aby ma videla v takej bolesti, a tak som sa rozhodla pre operáciu,“ vysvetľuje Siobhan, ktorú lekári oboznámili s tým, že s operáciou sú spojené aj riziká a v najhoršom prípade môže prísť aj o oba vajcovody.

Našťastie, Siobhan sa rozhodla správne, pretože priamo počas zákroku lekári zistili, že jej tehotenstvo vôbec nie je mimomaternicové a plod je životaschopný. Operáciu predčasne ukončili a Siobhan po prebudení čakala úžasná správa. O niekoľko dní testy potvrdili, že bábätko sa naozaj bezpečne vyvíja v brušku.

„Lekár mi povedal, že môj prípad je veľmi nezvyčajný,“ povedala Siobhan. „Bol to taký šok. Stále si hovoríme, že nedaj bože, keby som súhlasila s injekciou, spôsobilo by to potrat alebo prinajmenšom vážne problémy s vývojom dieťaťa, ak by prežilo,“ predstavuje si katastrofálny scenár mama Siobhan. Našťastie, všetko dopadlo výborne a Siobhan priviedla na svet 13. marca cisárskym rezom krásneho chlapčeka Freddieho. „Freddie je náš malý zázrak. Povedali nám, že dieťatko nebudeme mať a nakoniec ho máme,“ povedala hrdá mama.

Stres z nesprávnej diagnózy si však vyžiadal svoju daň. Po tom všetkom trpela Siobhan úzkosťou, s ktorou bojovala celé tehotenstvo a tŕpla od strachu, či je naozaj všetko v poriadku. Tehotenstvo si podľa jej slov vôbec neužila. „Stále hovoríme, že to bola kritická chvíľa, ale teraz sme takí vďační, že je konečne tu. Cítim sa tak odľahčene a dojato, že mám svoje dve dokonalé krásne deti,“ pochválila sa Siobhan.