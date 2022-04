Sexi modelka si chcela 1.apríla otestovať frajera: Skončilo to rozchodom

Takýto výsledok nečakala. Playboy modelka Cris Galêra povedala priateľovi ako prvoaprílový žart, žeby z nich mal byť swingers pár (pár, v ktorom je povolené striedať sexuálnych partnerov, pozn. red.).

Brazílska kráska po minuloročnom 1.apríli skončila slobodná. Svojho ex si chcela otestovať a tak mu navrhla, aby prvýkrát zašli na swingers párty i keď s tým vôbec nebola stotožnená. "Euforicky mi odpovedal, že po ničom inom ani netúži. Bola som sklamaná," priznala 33-ročná modelka. Po "žarte" sa s priateľom rozišla. "Bol smutný, keď som mu povedala, že to bola lož."

Cris má sebavedomia na rozdávanie a otvorene hovorí, že je pre mužov príliš sexi na to, aby s ňou randili. "Muži sa odo mňa odvracajú, pretože si myslia, že som príliš sexi a nemali by u mňa šancu. Ale bez jediného rozhovoru sa to dá ťažko určiť," povedala a prezradila, že skúša trik s okuliarmi. "Keď mám okuliare vyzerám múdrejšia a nepozerajú sa mi len na prsia alebo zadok. S falošnými okuliarmi mám väčšiu šancu," dodala.