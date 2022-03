Starosta Kyjeva Kličko: Ukrajinská delegácia sa v Nemecku stretne s vládnymi politikmi

V Nemecku sa má uskutočniť stretnutie ukrajinskej delegácie s vysokopostavenými nemeckými politikmi s cieľom získať prísľub "politickej, hospodárskej, humanitárnej a vojenskej pomoci".

Na svojom účte na sociálnej sieti Twitter to vo štvrtok uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko, informoval denník Der Tagesspiegel. Päť týždňov od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine je podľa kyjevského starostu "veľmi dôležité zjednotiť všetky sily – a to jednak na Ukrajine, a jednak s cieľom upevniť pozície a akcie našich partnerských krajín".

Do Nemecka odcestoval podľa informácií denníka Bild mladší brat kyjevského starostu Vladimir. "Prišiel som do Nemecka, aby som počas politických rozhovorov v Berlíne podporil ukrajinskú delegáciu... Sme vďační za poskytnutú pomoc – vo vojne voči ruskej armáde však nevyhnutne potrebujeme viac humanitárnej i vojenskej podpory," povedal pre nemecký denník Vladimir Kličko.

Bild približuje, že mladší brat starostu Kyjeva odcestoval do Nemecka v stredu, pričom sa autom najprv presunul do hlavného mesta Ukrajiny a následne odletel do Poľska, odkiaľ pokračoval do Nemecka. Podľa Bildu už pristál v Berlíne. Agentúra DPA s odvolaním sa na nemenovanú hovorkyňu uviedla, že Vladimir Kličko sa vo štvrtok v Berlíne stretne s nemeckým ministrom hospodárstva Robertom Habeckom. Delegácia z Ukrajiny, ktorá údajne požiadala o rozhovory s viacerými ministrami vládneho kabinetu v Berlíne, má v Nemecku podľa Bildu zostať najmenej dva dni.