Rusi vyhlásili lokálne prímerie: Ukrajinská vláda vysiela do Mariupola 45 autobusov na evakuáciu civilistov

Do mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré obliehajú ruské jednotky, vyrazil vo štvrtok konvoj 45 autobusov s cieľom evakuovať civilistov a doručiť tam humanitárne zásoby. Uviedla to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, informovali agentúry Reuters a AFP.

Ruské ministerstvo obrany v stredu vyhlásilo s platnosťou od štvrtka lokálne prímerie, ktoré má umožniť evakuáciu z Mariupola. Humanitárny koridor z Mariupola do Záporožia cez Ruskom ovládaný prístav Berďansk je otvorený od stredy 10.00 h miestneho času (09.00 h SELČ). "Dnes večer nás Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) informoval, že Rusko je pripravené otvoriť prístup" k uvedenému humanitárnemu koridoru," povedala Vereščuková vo videu na sociálnej sieti Telegram. "Do Mariupola posielame 45 autobusov," dodala s tým, že 17 autobusov sa už pohlo zo Záporožia a ďalších 28 čaká na povolenie prejsť cez ruské kontrolné stanovište v meste Vasylivka neďaleko Záporožia.

"Spravíme všetko, čo je možné, aby sme zaistili, že autobusy sa dnes dostanú do Mariupola a vyzdvihnú ľudí, ktorí sa dosiaľ nedokázali dostať z tohto mesta," zdôraznila vicepremiérka. Obyvateľom strategicky dôležitého Mariupola – ktoré je už od konca februára ostreľované ruskými silami – sa doteraz kvôli tomu, že Moskva na dohodnutých trasách nerešpektovala prímerie, dalo unikať len osobnými automobilmi. To však bolo veľmi nebezpečné.

Starosta Mariupola Serhij Orlov tento týždeň uviedol, že v meste je stále uviaznutých do 170 000 obyvateľov bez dodávok elektriny a s míňajúcimi sa zásobami. Na štvrtok boli dohodnuté dva ďalšie humanitárne koridory: z Melitopola do Záporožia a z Enerhodaru, kde sa nachádza najväčšia ukrajinská jadrová elektráreň, do Záporožia.