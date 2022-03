Český expremiér Babiš podstúpil operáciu: Ako sa cíti?

Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš podstúpil v stredu plánovanú operáciu.

Oznámila to rozhlasová stanica Frekvence 1 s odvolaním sa na Babišovo vyhlásenie. "Som v poriadku, pár dní si poležím," citovala stanica Babiša.

Babiš informoval o operácii v utorok. "Zajtra (v stredu) ma čaká nejaká operácia, ale nemá to nič spoločné s tým, čo sa mi stalo naposledy, teda s tým, že som mal zablokované tenké črevo a bol som v bezvedomí," povedal Babiš pre Frekvenciu 1.

Expremiér v utorok povedal, že sa vracia do nemocnice, pretože lekári chcú zistiť, čo spôsobilo stratu vedomia. "Cítim sa dobre, ale lekári by radi zistili, čo bolo príčinou môjho stavu. Dopadlo to dobre, nepodstúpil som operáciu, ale lekári trvajú na ďalších vyšetreniach," povedal v utorok Babiš.

Babiša hospitalizovali 11. marca po tom, ako sa mu po konzumácii jedla urobilo zle, na chvíľu stratil vedomie a kolegovia mu museli poskytnúť prvú pomoc. Vtedy spomenul, že mal aj čiastočnú črevnú nepriechodnosť, ktorá mohla mať viacero príčin. Po týždni ho lekári prepustili s tým, že musí podstúpiť ďalšie vyšetrenia.