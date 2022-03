Let z Hongkongu do New Yorku: Obchádzajú Rusko, majú rekordnú trasu

Nový rekord! Pre vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou musela spoločnosť Cathay Pacific upraviť trasu letu z Hongkongu do New Yorku. Teraz prevádzkuje najdlhší pravidelný komerčný let na svete.

Cathay Pacific pôvodne lietala z Hongkongu priamo na sever. Jej stroje preleteli ponad stredné Rusko, Severný ľadový oceán, Grónsko a Kanadu a pristáli v New Yorku. Po začatí vojny sa však Rusku vyhýbajú. Letia naokolo ponad strednú Áziu, Európu a Atlantik, pričom sa vyhnú aj Ukrajine. Predtým jej stroje Airbus A350 museli absolvovať trasu dlhú 12 990 km a trvalo im to 15 hodín. Teraz im to trvá o dve hodiny dlhšie. Preletia pritom trasu dlhú 16 618 km, čo je 10 326 míľ. Je to vôbec prvýkrát v histórii letectva, keď má pravidelná linka trasu dlhšiu ako 10 000 míľ. Otvoriť galériu Nová letová trasa je najdlhšia na svete. Zdroj: anc