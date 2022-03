Zelenskyj vyzýva Nórsko: Môžete rozhodujúcim spôsobom prispieť k energetickej bezpečnosti Európy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzval Nórsko, druhého najväčšieho dodávateľa plynu do Európy po Rusku, aby dodalo viac energie jeho krajine aj Únii.

TASR správu prevzala z AFP."Môžete rozhodujúcim spôsobom prispieť k energetickej bezpečnosti Európy poskytnutím potrebných zdrojov pre krajiny Európskej únie aj pre Ukrajinu," povedal vo videoprejave pred nórskym parlamentom.

"Už sme začali dialóg o dodávke asi piatich miliárd kubických metrov (m3) plynu na budúcu vykurovaciu sezónu," dodal Zelenskyj.

Pred konfliktom na Ukrajine Nórsko svojimi dodávkami pokrývalo 20 až 25 % spotreby plynu v EÚ a Británii, zatiaľ čo Rusko 45 až 50 %.

EÚ sa od invázie Ruska na Ukrajinu snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu. Zároveň Oslo podniklo kroky na udržanie svojej produkcie plynu na maximálnej úrovni počas leta, čo je zvyčajne obdobie, keď plynárenské spoločnosti v krajine využívajú nízky dopyt na údržbu svojich zariadení.

"Dodávame toľko, koľko môžeme," zopakoval v stredu premiér Jonas Gahr Store v rozhovore pre nórsku televíziu TV2.

Zelenskyj tiež povedal, že ruským lodiam by mal byť zakázaný vstup do európskych prístavov. "Európska únia a dúfam, že aj Nórsko, musia zakázať ruským plavidlám využívať európske prístavy.Kým (Rusi) blokujú naše prístavy, nemali by mať právo využívať prístavy slobodného sveta," vyhlásil.

Nórska vláda tiež oznámila, že prostredníctvom Svetovej banky venuje 20 miliónov eur na financovanie ukrajinských vládnych služieb s cieľom vyplatiť platy zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a štátnych zamestnancov, ako aj dôchodky a sociálne dávky.

Rusko je najväčším dodávateľom plynu do EÚ a jeho invázia na Ukrajinu vyvolala obavy z narušenia týchto dodávok aj tlak na zastavenie dovozu plynu z Ruska. Únia už pripravila plán postupného znižovania závislosti od ruskej ropy a plynu, ide však o komplikovaný krok, keďže prípadný výpadok dodávok z Ruska nedokáže nahradiť z iných zdrojov.

Nórske dodávky do Európy sa pritom aktuálne znížili v dôsledku neplánovaných výpadkov na poli Skarv.