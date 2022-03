Brutálna vražda v Miláne: Muž ubil pornoherčku a rozrezal jej telo! Táto chyba ho prezradila

Štyridsaťtriročný Davide Fontana z Milána zavraždil pornoherečku Carol Maltesiovú. Pri vyšetrovaní jej zmiznutia sa pokúsil za ňu vydávať, aby zmiatol investigatívneho novinára. Naopak tým pomohol k dolapeniu svojej osoby. Polícia zistila, že Fontana svoju obeť rozporcoval a ukrýval v mrazničke doma vyše dvoch mesiacov.

Carol Maltesiová vystupovala v porne ako Charlotte Angie. Fontana, jej sused a kamarát, ju tento rok v januári ubil kladivom. Potom ju naporcioval a ukryl v mrazničke, ktorú postavil do Carolina domu. Platil za ňou nájom a poplatky, aby to vyzeralo, že je stále živá. Vychádzalo mu to do polovice marca, kedy jej začali hľadať jej kolegovia z brandže. Vydesený Fontana mrazené kusy tela zhodil zo zrázu dve hodiny cesty od Milána.

Políciu priviedol k pozostatkom turista, ktorý uvidel v kroví trčať ruku s nalakovanými nechtami. Telo bolo znetvorené na nepoznanie. Až na tetovania, ktoré boli veľmi špecifické.

Investigatívny novinár Andrea Tortelli zistil, že podľa nich ide zrejme o telo Carol Maltesiovej. Skúsil jej teda napísať na Whatsapp a dostal odpoveď. Čo ho šokovalo. „Veľa ľudí mi hovorilo o tej dievčine. Ale ja som našťastie v poriadku,“ prišlo v odpovedi, ktorú však napísal Fontana. Keď Tortelli žiadal o hlasovú správu, a teda jasné potvrdenie identity Maltesiovej, druhá strana zmĺkla. Novinár všetko odovzdal polícii, ktorá veľmi rýchlo Fontanu zadržala. Ten sa po zatknutí ku všetkému priznal. Za brutálnu vraždu, znetvorenie pozostatkov a ich ukrývanie mu hrozí doživotie.