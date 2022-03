Prvá poprava v krajine za uplynulé dva roky: Pašeráka drog obesili

V Singapure v stredu obesili odsúdeného pašeráka drog Abdula Kahára Othmana.

Išlo o prvú popravu v krajine za uplynulé dva roky, uviedli aktivisti v oblasti ľudských práv. TASR správu prevzala od agentúry AP.

Singapurské protidrogové zákony patria k jedným z najprísnejších na svete – každý, kto prenáša viac ako 15 gramov heroínu, môže byť odsúdený na trest smrti, no sudcovia môžu s prihliadnutím na okolnosti rozhodnúť aj o doživotnom treste. Krajina však vykonávanie rozsudkov smrti pre pandémiu koronavírusu pozastavila.

Podľa aktivistky Kirsten Hanovej pochádzal Othman z chudobnej rodiny a s drogovou závislosťou bojoval už od mladosti, pričom za mrežami strávil viac času ako na slobode. V roku 2005 ho prepustili po viac než desaťročnej preventívnej väzbe. V roku 2013 bol odsúdený za pašovanie drog na trest smrti.

Hanová uviedla, že opakované väznenie bez správnej reintegrácie do spoločnosti priviedlo Othmana na staré chodníčky. Obesili ho vo veku 68 rokov napriek protestom aktivistov a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ktorí preňho žiadali zmenu trestu smrti na doživotie. Zároveň vyjadrili obavy, že po dvojročnej prestávke sa popravy v Singapure môžu zrýchliť.

Pracovná skupina Transformative Justice Collective, ktorá sa venuje reforme singapurského trestného súdnictva, oznámila, že rodiny ďalších siedmich väzňov odsúdených na smrť dostali počas uplynulého týždňa oznámenie o plánovanom vykonaní popravy. Ich prípady boli pre odvolania odložené.

Ďalším popraveným by mohol byť Nagaenthran K. Dharmalingam, ktorého zadržali v roku 2009 za pašovanie 43 gramov heroínu do krajiny a odsúdili ho na trest smrti obesením. Rozsudok sa mal pôvodne vykonať v novembri, no záležitosť pre mentálne postihnutie obžalovaného vyvolala vlnu kritiky a muž sa na poslednú chvíľu proti rozsudku odvolal. Singapurský najvyšší súd však v utorok toto odvolanie zamietol.