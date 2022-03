Strašné, čo si našiel pred dverami bytu: Odvolaný šéfredaktor Echa Moskvy dostal antisemitské vyhrážky

Neznámi páchatelia hodili pred dvere bytu známeho ruského novinára Alexeja Venediktova odrezanú prasaciu hlavu v parochni so svetlými kučeravými vlasmi. V stredu o tom informoval denník The Times of Israel.

Okrem prasacej hlavy sa na vchodových dverách do novinárovho bytu objavila nálepka s erbom Ukrajiny s antisemitským nápisom "Judensau" (v preklade "židovská sviňa"). Ide o narážku na antisemitské zobrazovanie Židov v obscénnom kontakte s ošípanou – tá je v judaizme i v islame považovaná za nečisté zviera. Venediktov avizoval, že sa obráti na políciu, pretože tento čin spred niekoľkých dní považuje za pokus o zastrašovanie, uviedla spravodajská stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Venediktov, ktorého matka bola Židovka a otec sovietsky námorný dôstojník, je bývalým šéfredaktorom rozhlasovej stanice Echo Moskvy – jednej z posledných nezávislých rozhlasových staníc v Rusku. Na tomto poste pôsobil od roku 1998 do 5. marca, keď mu správna rada rozhlasovej stanice vypovedala pracovnú zmluvu, ktorá mala platiť ešte dva roky. Začiatkom marca ruské úrady zablokovali vysielanie Echa Moskvy pre spôsob, akým táto stanica informovala o ruskej invázii na Ukrajinu. Stanica údajne vyzývala na odpor voči režimu a spochybňovala postup ruskej armády. Niektorí novinári Echa Moskvy teraz vysielajú svoje programy na kanáli YouTube. Od vypuknutia vojny na Ukrajine ruská vláda zablokovala, uzavrela alebo odstavila desiatky médií – vrátane ruskej služby RFE/RL, rozhlasovej stanice Hlas Ameriky, televízie Dožď, ruských redakcií britskej BBC a nemeckej Deutsche Welle, spravodajských webov Znak.com a The Insider, či mnohých regionálnych médií. Mnoho novinárov bolo nútených odísť do zahraničia.