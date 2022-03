Trump si ide svoje a obrátil sa na ruského prezidenta: Putina žiada o kompromitujúce informácie

Bývalý americký prezident Donald Trump vyzval úradujúceho ruského prezidenta Vladimira Putina, aby predložil akékoľvek kompromitujúce informácie, ktoré by mohol mať o Hunterovi Bidenovi, synovi amerického prezidenta Joea Bidena.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. V rozhovore, ktorý odvysielala v utorok televízna stanica Real America's Voice, Trump tvrdil, že miliardárka Jelena Baturinová, vdova po niekdajšom primátorovi Moskvy Jurijovi Lužkovovi, dala Hunterovi Bidenovi 3,5 milióna dolárov. "Myslím, že Putin na to pozná odpoveď. Myslím, že by to mal povedať," povedal v rozhovore Trump.

Bývalý americký prezident tieto informácie zopakoval mnohokrát počas neúspešnej prezidentskej kampane v roku 2020 s tým, že Baturinová sa takto snažila získať si priazeň Joea Bidena v čase, keď bol viceprezidentom v administratíve Baracka Obamu. Trump k tomu však podľa AFP nepredložil žiadne dôkazy.

Na Trumpa podali v roku 2019 členovia Snemovne reprezentantov Kongresu Spojených štátov ústavnú žalobu (impeachment) za údajný nátlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zabezpečil vyšetrovanie údajných nezákonných aktivít Huntera Bidena počas jeho pôsobenia v ukrajinskom energetickom sektore v čase, keď bol jeho otec viceprezidentom USA. Žalobcovia tvrdili, že Trump sa takto snažil v predvolebnom boji využiť služby cudzieho štátu. Impeachment napokon nebol úspešný.

Moskva spustila 24. februára vojenskú inváziu na Ukrajinu. Biden nedávno označil Putina za vojnového zločinca a minulý týždeň vyhlásil, že po útoku na Ukrajinu "nemôže zostať pri moci". Predstavitelia americkej administratívy a neskôr aj samotný Biden však tento výrok korigovali s tým, že zámerom Spojených štátov nie je odstránenie Putina.