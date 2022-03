Po párty sa zobudila s vytetovaným menom na zadku: Po desiatich rokoch sa muža rozhodla vyhľadať!

Britka sa snaží vypátrať muža, ktorého meno si spontánne vytetovala na zadok počas dievčenského výletu v roku 2012. Je odhodlaná prísť na koreň tejto záhade.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako píšu noviny New York Post, 32-ročná Kaylie Williams bola na dovolenke so štyrmi kamarátkami v Magalufe v Španielsku, keď počas divokej noci stretla tajomného muža a jeho kamarátov. „Jeden večer sme na párty stretli skupinu chlapcov z Cardiffu. Všetci boli oblečení ako bábätká s tetovaním. Mali na sebe plienky a všetko ostatné,“ prezradila. Jeden z nich sa ponúkol, že jej zaplatí 33 dolárov (30 eur), ak si dá na zadok vytetovať jeho meno – Daniel Forde. Ona v opitosti súhlasila.

Chcela si dať vytetovať dátum narodenia svojej mamy: Hups! Tak za toto ju asi nepochválila

„Najprv som si myslela, že žartuje. Ale ja som to urobila a on mi naozaj zaplatil,“ spomínala Kaylie. Nasledujúce ráno sa zobudila s poriadnou opicu a nápisom „Daniel Forde“ na zadku. Muža však nikde nenašla. „Býval v rovnakom hoteli ako ja, ale v ten deň odchádzal. Poslednýkrát som ho videla v osudovú noc,“ dodala. O žiaden úlet nemala záujem, keďže bola v tom čase zadaná. Keď odletela domov do Británie, čakala ju konfrontácia s priateľom. Tomu vôbec nevadilo, že má na zadku natrvalo napísané meno iného muža. „Len sa tomu zasmial,“ povedala Kaylie.

Od udalosti uplynulo už desať rokov. Kaylie je teraz mamou a tvrdí, že svoje impulzívne tetovanie neľutuje, pretože jej pripomína zábavnú dovolenku s kamarátkami. Nedávno však premýšľala o Danielovi Fordeovi a túži sa s ním opäť stretnúť. „Po desiatich rokoch si myslím, že by som sa ho mala pokúsiť nájsť. Koniec koncov, jeho meno je na mojom zadku,“ vysvetlila. Odvtedy po ňom začala pátrať na sociálnych sieťach a nedávno poslala na Facebooku správu mužovi s rovnakým menom.

„Neviem, či je to náhodný Daniel Forde alebo ten správny Daniel Forde,“ vyhlásila amatérska detektívka. „Čakám, kým si nájde moju správu.“ Kaylie neprezradila, či je momentálne slobodná a či má o muža romantický záujem. „Bude dobré, ak sa s ním spojím, len aby som zistila, či si pamätá. Ak sa mi ho podarí nájsť, netuším, čo mu poviem. Možno mu ponúknem jeho peniaze späť. Kto vie,“ uzavrela hanblivo.