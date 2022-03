Ako nahradiť ruské dodávky zemného plynu do Európy? Alternatíva, ktorá nebude jednoduchá

Jednou z možností, ako aspoň čiastočne nahradiť ruské dodávky zemného plynu do Európy, by mohol byť plynovod medzi Izraelom a Tureckom, dosiahnutie dohody v tomto smere však nebude jednoduché.

Uviedli to v utorok niektoré zdroje z vlády aj energetického sektora obidvoch krajín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Plán vybudovať podmorský plynovod, ktorý by prepravoval plyn z izraelského náleziska plynu Leviathan do Turecka, sa objavil už pred niekoľkými rokmi. V súčasnej situácii, keď Európa rieši problémy s dodávkami plynu z Ruska, by sa podľa Ankary tento plyn mohol z Turecka prepravovať aj do krajín južnej Európy.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pred niekoľkými dňami povedal, že "spolupráca v oblasti dodávok plynu je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môžu Turecko a Izrael na zlepšenie bilaterálnych vzťahov urobiť". Zdroj z tureckej vlády pre Reuters dodal, že diskusie medzi krajinami pokračujú od návštevy izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga v Ankare začiatkom marca a "konkrétne rozhodnutia" by mali padnúť v nasledujúcich mesiacoch.

Ložisko Leviathan už teraz zásobuje Izrael, Jordánsko a Egypt. Firmy, ktoré projekt kontrolujú, americký Chevron a izraelské NewMed Energy a Ratio Oil, plánujú zvýšiť produkciu z terajších zhruba 12 miliárd na 21 miliárd kubických metrov (m3) ročne. Na porovnanie, Európska únia doviezla vlani z Ruska 155 miliárd m3 plynu, pričom tento objem vykryl zhruba 40 % jej potrieb.

Podľa zdroja z tureckej vlády má Ankara veľký záujem na dodávkach izraelského plynu do Turecka a následne do Európy. Ako dodal, Izrael sa k tomu stavia pozitívne. Zástupcovia energetického sektora sú však vo vyjadreniach opatrnejší. Poukazujú najmä na geopolitické otázky, ale aj komplikácie v oblasti produkcie. Izraelská ministerka energetiky Karine Elharrarová zasa koncom minulého týždňa uviedla, že v súvislosti s projektom je potrebné prediskutovať viacero otázok vrátane financií. "Musí to byť ekonomicky výhodné," povedala Elharrarová.