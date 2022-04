Žena si myslela, že v jej izbe straší duch: Po nainštalovaní kamery nemohla uveriť vlastným očiam!

Rosa si stiahla aplikáciu na zaznamenanie spánku, po vypočutí zvukovej nahrávky zostala ako obarená!

Žena na sociálnej sieti TikTok zdieľala video, kde takmer až strašidelnú situáciu vysvetlila. Chcela si zaznamenať vlastný spánok, zaujímalo ju, či v noci chrápe alebo rozpráva zo spánku. Ako píše portál The New York post, netušila, akú hrôzu objaví. Vo videu na sociálnej sieti povedala: „Počula som počula hlas, ktorý mi hovoril, že ma chce zabiť, že ma nenávidí, že som škaredá a podobne.”

Žena priznáva, že mrazivé slová na nahrávke ju vyľakali. "Dialo sa to asi tri dni za sebou a ja som si hovorila, bože, v dome je duch,” Rosa si myslela, že aplikácia zachytila niečo nadprirodzené. Na veľké prekvapenie však prišiel prekvapivejší objav.

Desivé slová na nahrávke jej brali spánok, a tak sa rozhodla záhadu vyriešiť. Do izby nainštaloval kameru na detekciu pohybu. Keď si záznam spätne pozrela, bola doslova traumatizovaná. Kamera odhalila príčinu nenávistných prianí. Video zachytilo ženu, ktorá nad ňou stojí počas spánku. O to viac bola zhrozená, keď zistila, že to je budúca svokra! “Ukázalo sa, že to bola mama môjho priateľa,” šokuje žena.

Jedným dychom dodáva, že jej svokra len nedávno vyšla z väzenia. Rosa tvrdí, že ženu, ktorá jej adresovala nenávistné slová ohľadom celej situácie ešte nekonfrontovala. Tvrdí však, že nerozumie jej správaniu, pretože sa k sebe vždy správali milo a ohľaduplne.