Vojna sa nevyvíja podľa jeho predstáv: Čo vyvedie Putin zatlačený k múru?! Má týchto 5 možností

Najagresívnejšie býva zviera zahnané do kúta. Od toho, či sa v ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi (69) prebudí chladný stratég, akým bol v minulosti, alebo sa bude správať ako štvaná zver, ktorá stratila akékoľvek zábrany, bude podľa expertov do veľkej miery závisieť osud Ukrajiny, Ruska aj sveta.

Podľa mnohých odborníkov sa síce situácia na bojovom poli na Ukrajine akoby zasekla a front stojí na mieste, je to však možno len ticho pred búrkou, kým sa Putin rozhodne, čo ďalej. „Optimistickou“ možnosťou, napriek tomu, že ani tá nie je pre Ukrajinu prijateľná, je to, že sa sústredí na podmanenie časti Ukrajiny. Takmer všetky ostatné možnosti vyzerajú ešte hrozivejšie.

Viacerí experti hovoria o tom, že Putin, vyprovokovaný doterajším neúspechom, by mohol do vojny dať už úplne všetko a napáchať tak ešte väčšie vojnové zločiny ako doteraz. Putin by podľa niektorých expertov teraz mohol siahnuť po prostriedkoch, ktorých použitie bolo doteraz nemysliteľné. To by sa mohlo týkať napríklad použitia chemických zbraní.

Niektorí nevylučujú ani jadrové zbrane, akokoľvek by takáto možnosť bola aj z pohľadu Ruska nelogická a spôsobila by apokalypsu. Podľa amerického experta na Rusko Henryho Halea je Putinovo zúfalstvo zlou správou pre svet, keďže môže teraz voliť nečakané riešenia. „Je veľmi nepravdepodobné, že by Rusko mohlo akýmkoľvek spôsobom dosiahnuť absolútnu výhru,“ hovorí Hale.



Aké všetky možnosti má Putin na stole a nakoľko je pravdepodobné, že ich využije?



1. Statický konflikt



Jednou z najpravdepodobnejších možností je, že vojna na Ukrajine prerastie do dlhodobého konfliktu, v ktorom nebude vedieť získať jednoznačné víťazstvo ani jedna, ani druhá strana. „Bohužiaľ, nemožno povedať, že by Rusko momentálne na Ukrajine prehrávalo. Stále okupuje obrovskú časť ukrajinského územia. Ten front je už dlhšie pomerne statický, a čím dlhšie takým bude, tým viac sa zvyšuje pravdepodobnosť, že to bude naozaj veľmi dlhá vojna,“ povedal analytik pražského Ústavu medzinárodných vzťahov Matúš Halás.