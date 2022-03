Novomanželia minuli na svadbu viac ako 41-tisíc eur: Hostia však odišli po 15 minútach, tam drzosť neskončila!

Novomanželia minuli na svadbu 35-tisíc libier (41 686 eur). Hostia sa však zdržali len 15 minút.

Nisrina Sayeedová sa podelila o svoj príbeh na sociálnej sieti TikTok. Prezradila, že aj napriek tomu, že sa ich hostia zdržali len krátko, boli dostatočne drzí na to, aby si so sebou zobrali aj jedlo, píše britský portál The Sun. Nevesta zverejnila video zo svojej indonézskej svadby a napísala: „Premýšľajúc o tom, ako sme s manželom (a rodinou) minuli 35-tisíc libier na svadbu, len aby si ľudia zobrali jedlo a doslova zostali 15-30 minút.“ Dodala, že z toho ostali „traumatizovaní“. „Aká škoda pekných šiat a výzdoby,“ poznamenala Nisrina.

Video sa odvtedy stalo virálnym a v čase písania článku si ho pozreli užívatelia sociálnej siete viac ako tri a pol milióna razí, pričom ho komentovali stovky prosiac o ďalšie detaily. Hoci nevesta nikdy presne neprezradila, prečo hostia tak rýchlo odišli, vysvetlila, že pre covid boli nútení na poslednú chvíľu presunúť svadbu z víkendu na týždeň.

Pár trápi aj ďalší nepríjemný fakt – ženíchova matka na svadbe nebola vôbec, pretože musela byť v karanténe. Nisrina však hovorí, že svoj svadobný deň v žiadnom prípade neľutuje. „Zobrala som si svojho najlepšieho priateľa, stále som veľmi vďačná za túto skúsenosť," hovorí.