Tínedžerka sa na Tindri zoznámila s o 22 rokov starším chlapom, odvtedy sa začali diať veci: Prekvapivé priznanie!

Mala iba 18 rokov, keď sa z obyčajného flirtu stalo niečo viac.

Dnes už 23-ročná Austrálčanka Savanna Miller sa pred piatimi rokmi zoznámila cez aplikáciu Tinder s o 22 rokov starším Markom (45). Ako sama tvrdí, dvojica sa vraj neplánovala v skutočnosti stretnúť, no osud to zariadil inak.

Podľa britského denníka The Mirror, Savana a Mark na seba v jeden večer úplnou náhodou narazili na párty a okamžite medzi nimi preskočila iskra. Neprešlo veľa času a už boli obaja do seba beznádejne zamilovaní a v roku 2020 sa rozhodli svoju lásku spečatiť svadbou. Ako však na tento netradičný vzťah s veľkým vekovým rozdielom reagovalo ich okolie?

Savanini aj Markovi rodičia boli doslova nadšení a prijali oboch do rodiny s otvorenou náručou. Savanini rodičia dokonca svojho zaťa volajú synom. "Milujte toho, koho milujete a nenechajte sa ovplyvniť inými. Som taká vďačná za všetkých priateľov, ktorých som pre tento vzťah stratila," priznala mladá žena, ktorá tak otvorene dala najavo, že pre novú lásku ju opustilo mnoho kamarátov. "Koniec koncov, ak vás vaši priatelia nepodporujú v každej možnej situácii, nie sú to skutoční priatelia," uzavrela. Savana zaspomínala aj na svoji bývalých priateľov, o ktorých povedala, že boli síce milí a cítila sa s nimi dobre, no nikdy ju tak veľmi nepriťahovali ako jej terajší manžel. Zaľúbenci plánujú aj spoločné deti, no nechcú nič uponáhľať a dávajú veciam voľný priebeh.