Útok v Izraeli si vyžiadal život dvoch ľudí: Polícia ma prvých podozrivých, stojí za krutosťou Islamský štát?

Izraelská polícia zatkla v noci na pondelok piatich obyvateľov severoizraelského mesta Umm al-Fahm, ktorí sú podozriví v súvislosti s nedeľným útokom v meste Chadera. Správu o tom prevzala TASR z denníka The Times of Israel.

Denník spresnil, že traja zo zadržaných sú podozriví z napojenia na džihádistickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorá sa medzičasom prihlásila k zodpovednosti za zmienený útok v Chadere. Ďalšie dve osoby boli zadržané pre podozrenie zo spojitosti so samotným útokom. Všetkých päť zadržaných polícia vydala tajnej službe Šin Bet na ďalšie vypočúvanie.

Polícia pri zatýkaní podozrivých zhabala strelné zbrane, ako aj publikácie a ďalšie predmety týkajúce sa džihádistického IS. Mesto Umm al-Fahm, kde sa policajná operácia odohrala, leží na dotyku so zelenou líniou, ktorá oddeľuje Izrael od okupovaného západného brehu Jordánu.

Útok v Chadere spáchala dvojica ozbrojených mužov, ktorých zlikvidovali členovia protiteroristickej jednotky izraelskej pohraničnej polície nachádzajúci sa v blízkosti miesta činu. Obaja útočníci boli občanmi Izraela, dodal denník The Times of Israel, podľa ktorého šlo zrejme o podporovateľov IS.

Izraelská záchranná služba po útoku potvrdila smrť jedného muža a jednej ženy. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, stav dvoch z nich je vážny.

Agentúra AP dodala, že šlo o druhý útok v poradí spáchaný arabskými útočníkmi v Izraeli krátko pred moslimským pôstnym mesiacom ramadán.

Prvý útok sa odohral minulý utorok v meste Beer Ševa na juhu Izraela. Jeho páchateľ dobodal na smrť štyroch ľudí.

Útočníka zastrelil civilista nachádzajúci sa v blízkosti miesta činu.

Izraelské bezpečnostné zložky varujú pred vzplanutím násilia pred ramadánom i počas neho. Upozorňujú na to, že rizikový je z tohto pohľadu najmä Jeruzalem. Izraelská polícia už vopred oznámila, že tam nebude uvoľňovať bezpečnostné obmedzenia, hoci v minulosti pri príležitosti ramadánu povolila pri Damaskej bráne v Starom meste aj väčšie zhromaždenia moslimských veriacich.