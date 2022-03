Izraelský premiér Bennett mal pozitívny test na covid: Nedávno sa stretol s významným americkým politikom

Izraelský premiér Naftali Bennett mal pozitívny test na Covid-19. Bennett sa cíti dobre, vo svojej práci bude pokračovať z domu, uviedol podľa agentúr jeho hovorca.

Bennett sa v nedeľu stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom krátko pred jeho rokovaním s ministrami štyroch arabských krajín o pripravovanej jadrovej dohode s Iránom.

Premiér ešte v noci na dnešok išiel do mesta Hadera, kde pri útoku strelnými zbraňami zomreli dvaja ľudia; podľa polície išlo o teroristický čin. Bennet mal na mieste rúško, konštatuje denník The Times of Israel. Premiér sa v pondelok aj napriek covidu zúčastní rokovaní o situácii po útoku v Hadere. Pred niekoľkými mesiacmi mal covid-19 aj bývalý premiér Benjamin Netanjahu.