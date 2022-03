Za mesiac bojov zomrelo na Ukrajine 8 vysokých dôstojníkov: Prečo Rusko stráca toľko generálov?

Osem generálov za mesiac! Podľa západných odhadov velilo ruskej invázii na Ukrajinu 20 dôstojníkov v hodnosti generálmajora (čiže jednohviezdičkového generála). Značná časť z nich za to už zaplatila životom. Prečo majú také vysoké straty?

Pre porovnanie, Američania za 20 rokov vojny v Afganistane prišli o jedného generála a aj ten sa stal obeťou útoku afganského zradcu na základni. Úroveň strát ruských generálov za jediný mesiac vojny je preto šokujúca. Neznamená to však, že by to nejak obmedzovalo ruskú schopnosť viesť bojové operácie. Generálov, ktorí straty nahradia, majú zatiaľ dosť - hoci z pochopiteľných dôvodov asi nebudú novou funkciou na Ukrajine nadšení.

Čo však také vysoké straty spôsobuje? V prvom rade za to môžu všeobecné ruské nedostatky v komunikácii. Generáli musia ísť riešiť problémy do prvej línie osobne a tam na nich číhajú ukrajinskí ostreľovači. Na základe odpočutej komunikácie tiež Ukrajinci vedia identifikovať, kde sa generáli nachádzajú a zaútočiť na to miesto dronmi, delostrelectvom alebo špeciálnymi jednotkami.

Ukrajinská strana uviedla, že má tím špecializovaný vyslovene iba na vyhľadávanie a elimináciu ruských vysokých dôstojníkov. V okamihoch po strate veliteľa sú ruské jednotky ešte viac dezorientované a náchylnejšie na ústup či vzdanie sa.

Mŕtvi ruskí dôstojníci

Jakov Rezancev († 48), generálporučík, veliteľ 49. armády

• Zabitý 25. marca na letisku Čornobajivka pri Chersone, ktoré ukrajinské delostrelectvo a raketomety ostreľovali už najmenej desaťkrát.

• Predtým bojoval v Sýrii, do súčasnej hodnosti bol povýšený len minulý rok.