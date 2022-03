Putin útočil na západ Ukrajiny: Odkaz Bidenovi v Poľsku?

Výbuchy na západe Ukrajiny sú čoraz častejšie. Počas víkendu zažili hodiny hrôzy ľudia v Ľvove, ktorý je 70 kilometrov od poľských hraníc.

Ozvala sa tam séria výbuchov po zásahu ruských striel. Starosta Ľvova skonštatoval, že útok bol odvetou za návštevu amerického prezidenta Joea Bidena (79) v Poľsku. Práve tam mal prvé rokovania s ukrajinskými ministrami a avizoval, že Putinov režim sa musí skončiť.

Ľvov zasiahli výbuchy v sobotu popoludní. Ruské strely zranili prinajmenšom päť ľudí, poškodili infraštruktúru a zapálili sklad palív. „Nič podobného som ešte nezažil. Je strašné predstaviť si, čo sa deje na východe,“ povedal BBC Volodymyr (24), ktorého nálet zasiahol v práci jednej ľvovskej reštaurácie. Ľvov má vyše 700-tisíc obyvateľov a je jedným z miest, kam utekajú obyvatelia z bojom zasiahnutých oblastí na východe Ukrajiny a z Kyjeva.

„Údermi chcú agresori pozdraviť prezidenta Bidena, ktorý je práve v Poľsku. Ľvov je len 70 km od poľských hraníc a myslím, že svet musí pochopiť, že hrozba je veľmi, veľmi vážna,“ povedal starosta Ľvova Andrij Sadovyj.

Putin je mäsiar

K útokom na západe krajiny došlo v čase, keď bol na návšteve Poľska americký prezident Joe Biden. Ten uistil, že článok NATO o kolektívnej obrane berie ako posvätný záväzok a podľa komentátorov v jeho doteraz najsilnejšom prejave apeloval na to, že demokracie sa musia spojiť na odpor autoritatívnym režimom. Ruského prezidenta Vladimira Putina kvôli vojne na Ukrajine ešte pred tým označil za „mäsiara“, ktorý nemôže zostať pri moci. Šéf Bieleho domu vystúpil vo Varšave a pripomenul, že USA pevne stoja na strane Ukrajiny.

„Musíme sa na to však pozerať jasnými očami - túto bitku nevyhráme v priebehu dní ani mesiacov. Musíme sa pripraviť na to, že je pred nami dlhý súboj,“ povedal Biden. Poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi odkázal, že USA ide o bezpečnú Európu. „Poučili sme sa zo smutnej skúsenosti vo dvoch svetových vojnách, keď sme sa spočiatku neangažovali a na stabilite Európy nepodieľali a neskôr nás to prenasledovalo,“ dodal.

V príhovore sa Biden obrátil aj priamo na Rusov: „Vy Rusi nie ste naši nepriatelia. Odmietam však uveriť tomu, že vítate zabíjanie nevinných detí a prarodičov. Že vám pripadá prijateľné, že ruské rakety a bomby padajú na nemocnice, školy a pôrodnice... To nie sú činy veľkého národa. Pre Boha živého, ten muž nemôže zostať pri moci.“ Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odvetil, že „to nie je vec, o ktorej by mohol rozhodovať pán Biden“.

Prekvapivé slová

Slova týkajúce sa konca Putinovej éry vyvolali prekvapenie komentátorov a analytikov. Podľa CNN svoju poslednú vetu nemal Biden napísanú a práve tá vyznela najsilnejšie z jeho prejavu. Pripomínajú, že išlo skôr o spontánnu reakciu a nie odkaz Rusku, že by malo dôjsť k násilnej zmene Putinovho režimu. Biely dom vzápätí po Bidenovom prejave upresňoval, že nevyzýval na zmenu režimu.

„Prezident tým myslel, že Putinovi nemožno dovoliť, aby ovládal svojich susedov alebo celý región,“ uviedol predstaviteľ Bieleho domu. Na Bidena reagoval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý varoval pred eskaláciou situácie s Moskvou. Francúzsky prezident podotkol, že svoju úlohu vidí v „dosiahnutí najprv prímeria a potom úplného stiahnutia (ruských) vojakov diplomatickými prostriedkami“. „Ak to chceme dosiahnuť, nemôžeme eskalovať ani slovami, ani činmi,“ uviedol.