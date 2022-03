Český premiér Fiala: Krajina zmrazila Rusom majetok za stovky miliónov korún

Česko zmrazilo Rusom, ktorých sa týkajú sankcie, majetok za stovky miliónov korún. Premiér Petr Fiala to oznámil v nedeľu v diskusnom programe Otázky Václava Moravca v Českej televízii.

Fiala predpokladá, že Česko sa bude s dôsledkami vojny na Ukrajine vyrovnávať aj na budúci rok. Informovali o tom portály Novinky.cz a ČT24. ČR bude pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine a Západ rokuje aj o ťažkej technike, vyhlásil ďalej Fiala. Pripomenul, že Česko bolo jednou z prvých krajín, ktoré na Ukrajinu poslali zbrane. "Bude to dlhé. Bez ohľadu na to, kedy sa vojna skončí. S tými dôsledkami vojny sa budeme vyrovnávať nielen tento rok, ale predpokladám, že aj celý budúci. Lepšiu správu nemám," povedal premiér. Zároveň však odmietol, že by vláda práve pre ekonomické následky rušila niektoré z bodov programového vyhlásenia vlády. "Budeme ich musieť upravovať," pripustil premiér.

Utečenecká vlna z Ukrajiny súvisiaca s ruskou inváziou sa podľa Fialu spomaľuje a tento trend bude pokračovať, ak sa konflikt nerozrastie. Fiala v piatok na summite EÚ v Bruseli povedal, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajine prišlo do Česka 300 000 ľudí. Premiér dodal, že na úrovni EÚ práve vznikajú plány pomoci a využiť by sa mohli financie zo štrukturálnych fondov. Zdôraznil, že ČR si sama s vlnou utečencov z Ukrajiny neporadí.

Summit EÚ sa už vo štvrtok zhodol na tom, že sa vytvorí fond na povojnovú obnovu Ukrajiny, ktorú Rusko napadlo 24. februára. Fiala tento plánovaný fond označil za "určitý Marshallov plán" pre Ukrajinu. EÚ zareagovala na inváziu aj tak, že zostavila sankčný zoznam ruských občanov, ktorí budú v členských štátoch Únie podliehať zmrazeniu majetku či znemožňovaniu finančných operácií, pripomenuli Novinky.cz. Podľa Fialu Česká republika zmrazila majetok ruských oligarchov v hodnote stoviek miliónov korún a robí to "razantne". "Budeme v tom pokračovať," uistil premiér, ale dodal, že zmrazovanie limituje súčasná legislatíva. Vláda preto pripravuje zmenu zákonov, aby "mala voľnejšie ruky", píše portál ČT24.