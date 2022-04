Stres, anorexia i bulímia prenasledujú mladé aristokratky: Krutá daň za kráľovský život!

Milióny žien a dievčat na celom svete snívajú o tom, aké by to bolo, keby boli princezné.

Lenže... Zatiaľ čo médiá prezentujú život týchto žien ako rozprávku v nádherných šatách a s dokonalým mejkapom, skutočnosť je omnoho trpkejšia. Neustála pozornosť verejnosti a obrovský psychický tlak, ktorému sú vystavené po celý život, si vyberá krutú daň. Je zrejme aj príčinou toho, prečo sa napríklad vojvodkyňa Kate stráca svojim najbližším doslova pred očami. Podobne, ako kedysi jej svokra, princezná Diana.

Len málokto si vie predstaviť, ako vyzerá život človeka, ktorý stratí svoje súkromie. Nejedno mladé dievča sa túži vydať za princa a byť slávne ako princezná Diana či Kate Middleton. Na jednej strane je to život plný stretnutí so známymi osobnosťami, plný dôležitých spoločenských udalostí či častého cestovania po svete. Nechýbajú skrine plné úžasných rób a osobná stylistka, ktorá sa postará o vždy ladiaci účes, šperky a kabelku.

Život ako v reholi

Odvrátenou tvárou tohto luxusného života je neustála pozornosť okolia, ktorá sa zameriava hlavne na ženy na kráľovských dvoroch. Verejnosť, ale aj ich najbližší, ako sa traduje v britskej kráľovskej rodine, má obzvlášť na ženy mimoriadne vysoké nároky na výzor i správanie. Od členov rodiny sa napríklad očakáva, že sa budú v jedení obmedzovať a vynechávať úplne určité druhy potravín, napríklad morské plody, ktoré by im mohli spôsobiť otravu, či zapáchajúci cesnak.

Tiež sa musia podriadiť protokolu týkajúceho sa manikúry, ktorá nesmie byť výstredná. Platí to aj pre úpravu vlasov, účesy či strihy alebo povinnosť nosiť pri mnohých príležitostiach klobúky. Dámy v kráľovskej rodine musia prejsť aj intenzívnym výcvikom spoločenského správania, hodnotí sa spôsob, akým sedia, stoja, chodia, či ako sa na verejnosti tvária. Tieto detaily neujdú nielen bystrému oku kráľovnej, ale ani médiám, ktoré vyjadrujú najdivokejšie špekulácie pri každej príležitosti.

Osamelá princezná

Je to už takmer tridsať rokov, čo princezná Diana († 36) po rozvode otvorene prehovorila o tlaku, ktorý už od čias svojich zásnub cítila. Pred médiami rozpovedala o svojej bulímii, ktorá sa začala týždeň po zásnubách s princom Charlesom (73). Ten ani zďaleka nebol galantný džentlmen, keď ju objal okolo pása a skonštatoval, že je akási bacuľatá.

Elizabeth Emanuel, ktorá navrhla Dianine svadobné šaty, potvrdila, že pri prvých skúškach mala princezná pás široký zhruba 68 centimetrov. O štyri mesiace, v čase svadby v júli 1981, bola tenšia o celých desať centimetrov. Diana sa prejedala a následne zvracala celé roky, dokonca aj počas oboch tehotenstiev. Trvalo vyše desiatich rokov, kým sa z bulímie dostala.

Ako jedna z prvých celebrít o tejto chorobe a o poruchách príjmu potravy začala hovoriť na verejnosti a hlavne v médiách. Nebála sa opísať pocity samoty a smútku, ktoré vo svojom manželstve bez lásky zažívala. „Bulímia je tajná choroba. Spôsobujete si utrpenie, pretože si neveríte a myslíte si, že nie ste ničoho hodní. Žalúdok si naplníte štyri-päť ráz denne, a to vás upokojí. Ale je to len dočasné. Keď zbadáte, ako sa vám brucho nafúklo, začne sa to všetko odznova,“ priznala verejne Diana.

Keď sa k tomu pridá nepochopenie zo strany ostatných členov kráľovskej rodiny a neustála pozornosť verejnosti, ktorá bola mladou princeznou fascinovaná, musel byť tlak na mladú ženu enormný.

Vždy štíhla Kate

Zrejme pod rovnakým tlakom sa ocitala i Kate Middleton ako nová nevesta v kráľovskej rodine. Keďže najprv niekoľko rokov chodila a následne sa s budúcim následníkom trónu v roku 2011 zosobášila, veľmi dobre na vlastnej koži spoznala stres z médií a aj zo svojich vlastných očakávaní. Na rozdiel od Diany si blízke okolie Kate myslí, že by mohla trpieť anorexiou, teda poruchou príjmu potravy, pri ktorej pacient neprijíma dostatok jedla. Presne tak Kate popisuje aj blízke okolie.

Už od tínedžerských rokov bola Kate vysoká, má 1,75 metra a spolužiačky už na základnej škole prevyšovala o hlavu. Ona i ostatné ženy v jej rodine sú prirodzene štíhle, Kate je však z roka na rok štíhlejšia. Zatiaľ čo v svadobných šatách, ktoré prirodzene zvýrazňovali jej chudú postavu, žiarila, tlak po svadbe neustúpil ale, naopak, zosilnel.

Akonáhle upadol ošiaľ okolo sobáša, už sa špekulovalo, kedy a či bude tehotná. Verejnosť ani kráľovská rodina sa neuspokojili ani po tom, čo sa Kate postavila len pár hodín po pôrode s prvorodeným synčekom Georgeom pred fotografov. Už počas prvého tehotenstva trpela veľmi silnou nevoľnosťou, pre ktorú mizli jej kilogramy ako šibnutím prútika, musela byť dokonca hospitalizovaná. Nevoľnosti sa nezmiernili ani s ďalšími dvoma tehotenstvami.

Pri troch deťoch a so švagrom Harrym, ktorý sa vzdal kráľovských povinností, má princ William so svojou manželkou mimoriadne veľa práce. Keď k tomu pripočítame mediálnu vojnu Harryho s Williamom, smrť manžela kráľovnej, princa Philipa i nedávny covid 95-ročnej kráľovnej, nečudo, že Kate opäť stráca kilogramy. Podľa jej najbližších schudla v minulom roku z 58 kilogramov na sotva 50. Manželskému páru by iste viac svedčalo, keby ubrali na tempe a niektoré z povinností preniesli na ostatných členov rodiny.