U južných susedov začína byť politicky dusno: Vládna strana nasadí tisíce aktivistov, budú prosiť ľudí

Maďarská vládna strana Fidesz nasadí na posledný týždeň pred voľbami 10-tisíc aktivistov, ktorí budú telefonicky i osobne povzbudzovať Maďarov k účasti na parlamentných voľbách.

Informuje o tom v nedeľu spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server 444.hu, ktorý citoval komunikačného riaditeľa Fideszu Istvána Hollika. "Od soboty (26. 3.) oslovujú voličov telefonicky i osobne kandidáti na poslancov (vládneho bloku Fidesz-KDNP) a vyše 10 000 aktivistov, ktorí Maďarov prosia o to, aby 3. apríla išli hlasovať a aby volili Fidesz-KDNP v záujme zachovania mieru a bezpečnosti v krajine," cituje Hollika 444.hu.

Podľa jeho slov Fidesz-KDNP v uplynulých týždňoch usporiadal vyše 200 zhromaždení po celej krajine, na ktorých sa zúčastnilo 40 000 ľudí. K voľbám povzbudil Maďarov v nedeľu aj premiér Viktor Orbán, ktorý v statuse zverejnenom na Facebooku zdôraznil, že iba Fidesz dokáže udržať mier a iba Fidesz dokáže ochrániť (maďarské) rodiny.

Orbán odmieta rozšírenie sankcií voči Rusku o energetický sektor, ako aj transport zbraní na Ukrajinu cez maďarské územie. Kandidát opozície na post premiéra Péter Márki-Zay minulý piatok (25. 3.) vyhlásil, že záujmom každého je, aby sa rusko-ukrajinská vojna čo najskôr skončila. Na to je však potrebné aj to, aby Orbán ďalej nefinancoval "Putinovu vojnu".

"Viktor Orbán opäť urobil hanbu Maďarsku. Bolo by skutočne načase zvoliť si stranu: dnes je zrejmé, že jeho 12-ročná politika sa dostane na smetisko dejín. On (Orbán) sa dostal do izolácie, stratil svojich spojencov, v Európskej únii a v NATO ho vnímajú ako posledného Putinovho prívrženca," píše Márki-Zay, podľa ktorého Maďarsko vo voľbách musí zodpovedať otázky: "Východ či Západ?" a "Putin či Európa?"