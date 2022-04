Majú vaše deti problém s cudzím jazykom? Učiteľka prezradila skvelý trik

Cudzí jazyk je na základných a stredných školách povinnosťou. Ak vašim deťom veľmi nejde, určite vás poteší tento jednoduchý trik, ako im pomôcť k zlepšeniu ich jazykových schopností.

Ako píše britský The Independent, Serita, učiteľka, zdieľala minulý mesiac na svojom TikToku video, na ktorom bolo vidieť jej dve malé dcéry ležať na podlahe a pozerať do tabletu. „Rodičovský trik od učiteľky: Nechajte všetky vaše deti tráviť čas pred obrazovkou v inom jazyku. Moje deti pozerajú televíziu či tablety len v španielčine. Teraz obe hovoria po španielsky a moja mladšia dcéra hovorí takmer plynule,“ napísala v textovom titulku k videu.

Serita však žartom poznamenala, že rodičia by mali sami vedieť cudzí jazyk alebo sa ho naučiť, pretože inak si ich deti môžu navzájom hovoriť tajomstvá a oni im nebudú rozumieť. Diskutovala tiež o tom, ako môžu byť užitočné titulky. Vysvetlila, že rodičia si môžu vybrať, či budú titulky vkladať do materinského jazyka svojich detí, ktorý chcú vylepšiť, alebo do jazyka, ktorý im chcú pomôcť naučiť sa. „Moja staršia dcéra sa učí čítať, takže som pridala titulky v španielčine a rozprávame sa o rozdiele medzi tým, ako čítať v oboch jazykoch,“ napísala.

Podľa jednej z najväčších lingvistických štúdií, aká sa kedy uskutočnila, sú deti schopné učiť sa nový jazyk až do veku 18 rokov, čo je viac, než sa pôvodne predpokladalo, keďže predchádzajúce štúdie naznačovali, že schopnosť sa začína končiť v čase, keď deti dosiahnu päť až sedem rokov. „Štúdia však zistila, že najlepšie je začať s učením cudzieho jazyka do veku 10 rokov, ak je cieľom dosiahnuť plynulú reč,“ uvádza Scientific American.