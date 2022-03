Influencerovi vtip nevyšiel podľa predstáv: Fanúšikov rozdelil na dva tábory! Niektorých poriadne nahneval

TikToker Dutch odhalil svojim 1,4 milióna sledovateľom všetky položky, ktoré si berie domov z hotela. Svojich fanúšikov rozdelil na dva tábory.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píše britský The Independent, Dutch často poskytuje rady a informácie o tom, ako čo najlepšie spravovať financie. Žije predsa v New Yorku, jednom z najdrahších miest na svete. Okrem iného však Dutch rád vtipkuje, takže keď sa naskytla príležitosť žartovať o využívaní vecí zadarmo, TikToker to využil.

“Chystám sa odhlásiť z hotela a poviem vám, vezmem si odtiaľto preč všetko,” povedal Dutch na začiatku svojho videa. Medzi zoznamom vecí, ktoré si odniesol, boli miniatúrne toaletné potreby z každého dňa, keď ich personál dopĺňal, instantná káva, poznámkový blok a vreckovky. “Ak by existoval spôsob, ako vziať posteľ... Počúvajte, či nie je pribitá,” vtipkoval Dutch ďalej.

Niektorí ľudia ho pochopili a žartovali s ním. “Nezabudni na toaletný papier!,” napísal jeden, zatiaľ čo ďalší dodal: “Robím to isté. Zaplatil som za to, tak to ide so mnou!” Druhá strana však tvrdí, že brať veci zadarmo, ktoré nepoužijete, je zbytočné či neúctivé. “Nesúhlasím s tým brať si veci len tak,“ komentoval jeden. “Načo si brať veci, ktoré nikdy nepoužiješ? Dosť zbytočné,” reagoval ďalší.

Realita je taká, že si z hotelov môžete brať veci zadarmo, vrátane tých, ktoré zmienil Dutch vo svojom videu. Medzi položky, ktoré si z hotelov brať nemôžete, patria uteráky, žiarovky, prikrývky, budíky, diaľkové ovládače a pod.