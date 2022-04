Žena si dala urobiť tetovanie na počesť jej brata: Preboha! Aj vám to pripomína...?

Tetovanie občas nedopadne úplne podľa našich predstáv bez ohľadu na to, ako dobre bol dizajn budúcej ozdoby pokožky navrhnutý. Svoje o tom vie aj mama troch detí. Tak toto rozhodne nevyšlo!

Ako uvádza portál The Sun, mama Chells sa na internete podelila so svojím tetovaním. Rozhodla sa preň po smrti svojho milovaného brata, ktorý zomrel pred štyrmi rokmi a ona si ho chcela týmto spôsobom uctiť. Jej zámer bol krásny, avšak realita je niekde úplne inde. Chells sa rozhodla použiť odtlačok palca svojho brata a vedľa neho umiestniť svoj odtlačok. Spoločne mali vytvoriť srdiečko, avšak rozhodne to tak nevyzerá. Priznajte, nepripomína vám to mužský miešok?

Kresbu má na zadnej strane paže, takže keď zdvihne ruku, tetovanie je otočené naopak a vtedy vyzerá ako úplne iná kresba. Našťastie, Chells si z toho veľkú hlavu nerobí a sama si z neho robí srandu. Reakcie ľudí na sociálnych sieťach však stoja za zmienku a mnohí sa poriadne pobavili. „Niekto tu musí nosiť rodinné klenoty...“ poznamenal sarkasticky jeden jej sledovateľ a doplnil ho ďalší: „Ďakujem za pobavenie“.

„Ako je to možné? Keď vám to tetovač nakreslil a nalepil vám šablónu, nevšimli ste si to?“ pýtal sa ďalší. Chells odpovedala, že si to vôbec nevšimla, až kým nebolo tetovanie úplne hotové. Napriek tomu si ho chce nechať, pretože jej pripadá vtipné. Bohužiaľ, nie každý sa môže na svoje tetovacie trapasy pozerať s úsmevom.