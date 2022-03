Muž si googlil symptómy, sestrička ho odbila: Never všetkému, čo je na internete! O dva dni bol mŕtvy

Mnohých z nás stresuje, keď sa necítime dobre a googlime si svoje symptómy. Hľadanie na internete však často končí tým najhorším možným vysvetlením a tak to hodíme za hlavu.

Jedna žena po hroznom zážitku nalieha na ostatných, aby dôverovali svojmu vnútornému hlasu a tieto symptómy nepodceňovali. Ako píše The Sun, Alison stratila svojho manžela Briana po tom, čo zomrel v priebehu niekoľkých dní od vyhľadania jeho symptómov na internete. Len sedem týždňov predtým porodila ich prvé dieťa, syna Cartera.

„Brian mal silné bolesti nôh a po tom, čo čítal online, sa spýtal príbuznej, ktorá je zdravotnou sestrou, či to nemôže byť krvná zrazenina a či sa má obávať jeho symptómov,“ prezradila Alison.Príbuzná ich ubezpečila, že sa nič nedeje a netreba veriť všetkému, čo je na Googli. Len dva dni na to Brian zomrel kvôli krvnej zrazenine. Alison dodala, že príbuznú z toho neobviňuje. „Možno by zdieľanie tohto príbehu mohlo niekoho zachrániť: Ak si myslíte, že máte krvnú zrazeninu, choďte na pohotovosť! Krvné zrazeniny nemusia byť smrteľné,“ uzavrela.