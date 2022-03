Romantický výlet sa skončil tragicky: Mladá žena († 22) sa z výletu loďou už nevrátila

Mladej žene sa dovolenka na Floride stala osudnou. Na výlete ju silná vlna vyhodila z lode.

Ako píšu noviny New York Post, 22-ročná Lindsay Partridge z Nashuy v USA bola na romantickej dovolenke vo floridskom meste Boca Raton so svojím priateľom Jacobom Smithom (24). Pri výlete loďou však ich plavidlo zasiahla veľká vlna a Lindsay vyhodilo do mora. „Loď sa plavila približne 140 metrov od pobrežia s dvoma pasažiermi na palube. Keď plavidlo putovalo na sever, zaplavila ho vlna. Obeť (Lindsay Partridge) spadla cez palubu a pasažier (Jacob Smith) sa pokúsil manévrovať s plavidlom, aby ju vyzdvihol. Obeť priviezli na breh a previezli ju do nemocnice, kde ju vyhlásili za mŕtvu,“ uviedla miestna agentúra.

Tamojšia predpoveď počasia pritom naznačovala pre túto oblasť nízke varovanie. „Žiadna loď menšia ako 9 metrov by nemala byť prenajatá a oni boli na 7-metrovej. Pre Lindsay to nebolo prvýkrát. Lode trochu poznala. Bola nebojácna a temperamentná. Vďaka nej sa všetci cítili milovaní. Mohla vás práve spoznať, ale cítili ste sa, akoby ste ju poznali 30 rokov,“ povedal užialený otec mladej ženy. Lindsay svoju rodinu absolútne milovala. „Bola tým, čo nás všetkých držalo pohromade. Nikdy nebola príliš dlho preč, kým nás znovu navštívila. Je to trochu, akoby vedela, čo ju čaká a musela sa uistiť, že každý okamih žila naplno,“ dodal.

Rodina si zriadila učet na platforme GoFundMe, kde sa snaží vyzbierať peniaze na podporu. „Všetci sme Lindsay milovali, bolo to milé, šťastné a veselé dievča, ktoré rozžiarilo každú miestnosť, do ktorej vošlo. Naša rodina je zničená a bude nám navždy chýbať. Ak môžete a chceli by ste pomôcť počas tohto obdobia, oceníme vašu štedrosť,“ uviedli jej rodičia v príspevku. Podarilo sa im nazbierať už 22 775 dolárov (20 732 eur). Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.