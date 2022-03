S manželkou sa nevideli dva roky: Chcel za ňou prepádlovať neuveriteľné kilometre! Prekazili mu to

Bolo mu clivo! Vietnamec Ho Hoang Hung (37) sa so svojou manželkou, ktorá pracuje v Indii, nevidel dva roky.

Dôvodom bol najmä koronavírus a s ním súvisiace opatrenia. No ani vírus či diaľka nezastavili zamilovaného muža pred jeho bláznivou cestou.

Tomu sa povie odvaha! Ho odletel ešte na začiatku mesiaca z Vietnamu do Bangkoku, kde zistil, že bez víz nemôže cestovať do Indie. Autobusom sa teda vybral do thajského mesta Phuket, kde si zaobstaral nafukovací čln. Vybavený len instantnými rezancami, trochou vody a bez navigačného systému sa vybral na 2-tisíc kilometrov dlhú cestu naprieč oceánom do Indie. Silný vietor však spomalil jeho cestu. Miestni rybári ho tak po dvoch týždňoch našli pri Similanských ostrovoch, ktoré sú vzdialené od thajskej pevniny len 80 kilometrov.

Rybári okamžite kontaktovali thajskú námornú bezpečnostnú jednotku, ktorá muža zadržala. Nim prezradil, že chcel ísť za svojou manželkou, ktorá pracuje v indickom Bombaji. V súvislosti s cestovnými obmedzeniami pre pandémiu koronavírusu sa totiž so ženou už dva roky nevidel. Námorníci poskytli mužovi ošetrenie a pána Ho po pár dňoch prepustili s prianím šťastnej cesty na slobodu.