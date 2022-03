Tri šálky kávy denne predlžujú život, vedci potvrdili ďalšie benefity: Toto poteší aj milovníkov bezkofeínovej alternatívy

Ešte na začiatku tohto tisícročia lekári varovali pred konzumáciou kávy ako možným rizikovým faktorom pre rozvoj ochorení srdca a ciev. Svojho času tiež experti na výživu tvrdili, že pražením vznikajú v zrnách karcinogény a že káva môže vyvolať rakovinu. Dnes sa pritom v súvislosti s ňou hovorí o opaku.

Káva preukázateľne - pretože je bohatým zdrojom antioxidantov - znižuje riziko niektorých typov rakoviny, napríklad rakoviny pečene. A okrem toho tiež znižuje riziko ochorení srdca a ciev. Podľa vedcov z Austrálie tri šálky denne predlžujú život. Práve toto množstvo zníži riziko rozvoja ochorení srdca a ciev a riziko predčasného úmrtia na akékoľvek príčiny o pätnásť percent. Podľa vedcov z Bakerovho kardiologického inštitútu v Melbourne antioxidanty z kávy zlepšujú zdravie tým, že posilňujú metabolizmus, znižujú opuch a obmedzujú ukladanie tukového povlaku v cievach. Pozitívne účinky má káva s kofeínom aj bez kofeínu.

„Pretože káva môže zrýchliť tep, veľa ľudí sa obáva, že u nich môže zhoršiť problémy so srdcom. Ale naše dôkazy o dennej konzumácii kávy naznačujú, že každodenné popíjanie kávy by nemalo byť obmedzované, ale káva by mala byť súčasťou zdravého jedálnička. Popíjanie kávy neškodí srdcu a má naopak blahodárne účinky na zdravie srdca,“ tvrdí doktor Peter Kistler z Melbourne.

Ideálnou mierou konzumácie kávy denne sú dve až šesť šálok. Je to ale individuálne a treba vziať do úvahy obsah kofeínu. Každý druh kávy a typ prípravy má iný obsah kofeínu, ktorého nadmerný príjem môže súvisieť so zrýchlením činnosti srdca a nespavosťou.