Veľké odhalenie vedcov: Aha, čo našli v ľudskej krvi! Môže to predstavovať zdravotné riziko?

Holandskí vedci objavili v ľudskej krvi po prvý raz drobné plastové častice. Na to, či môžu predstavovať zdravotné riziko, je však potrebný ďalší výskum. TASR o tom informuje na základe štúdie, ktorej výsledky boli vo štvrtok zverejnené v databáze ScienceDirect.

Plastové častice sú často sa vyskytujúce znečisťujúce látky v životnom prostredí a potravinových reťazcoch, píšu autori štúdie. Prítomnosť takýchto častíc v ľudskej krvi však doteraz nebola potvrdená v ani jednom výskume. Cieľom štúdie bolo určiť množstvo plastových častíc menších než 700 nanometrov vo vzorkách krvi 22 dobrovoľníkov. Stredná hodnota merateľnej koncentrácie plastových častíc v krvi bola 1,6 mikrogramu na mililiter, čím sa po prvý raz potvrdila hromadná koncentrácia plastových polymérov v ľudskej krvi.

Vedci zistili prítomnosť štyroch polymérov. Najpočetnejším z nich bol polyetyléntereftalát (PET), ktorý sa používa aj pri výrobe plastových fliaš, píše na svoje webovej stránke spravodajská stanica Sky News. Jeho prítomnosť potvrdili u polovice dobrovoľníkov.

Tieto mikroplasty sa podľa vedcov do krvi pravdepodobne dostali po vdýchnutí alebo prijatím v potrave. Ich zdrojmi mohli byť buď zdroje z vonkajšieho prostredia zo vzduchu, vody a potravy, alebo prostriedky starostlivosti o telo. Výsledky štúdie podľa vedcov potvrdili, že plastové častice sú schopné preniknúť do krvného obehu. Na to, či prítomnosť týchto plastov môže predstavovať zdravotné riziko, je však potrebný ďalší výskum.