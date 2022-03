Zelenskyj sa verejne prihovoril maďarskému premiérovi: Raz a navždy sa musíte sami rozhodnúť! Tvrdá reakcia Orbána

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odmietol výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Maďarsko súhlasilo s rozšírením sankcií voči Rusku aj o energetický sektor a aby umožnilo prenos zbraní na Ukrajinu cez svoje územie.

Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na vyhlásenie Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho, ktoré zverejnil server infostart.hu. "Viktor Orbán odmietol obe požiadavky, pretože sú v rozpore so záujmami Maďarska. Maďarsko sa nechce zapojiť do tejto vojny, preto nepustí transport zbraní cez svoje územie a nepošle na Ukrajinu zbrane. Pritom však pomôže ľuďom utekajúcim pred vojnou a poskytne im humanitárnu pomoc," podčiarkol hovorca.

V súvislosti s embargom na dovoz ropy a zemného plynu Havasi dodal, že to by znamenalo, že by maďarské rodiny platili cenu vojny. Zelenskyj sa v noci na piatok prihovoril lídrom EÚ, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite v Bruseli. Opísal skazu, ktorú v jeho krajine napáchalo Rusko, a poďakoval sa Európe za jej podporu Ukrajine. Pozornosť však ukrajinský prezident upriamil aj na krajiny, ktoré sa zdráhali prijať opatrenia na podporu jeho vlasti, a to konkrétne Nemecko, Portugalsko a Írsko. Následne skritizoval Maďarsko za jeho neutrálny postoj: "Tu sa chcem zastaviť a byť úprimný. Raz a navždy sa musíte sami rozhodnúť, na koho strane ste."

Maďarsko následne vyzval, aby prestalo váhať s prijatím sankcií či povolením prevozu zbraní smerujúcich na Ukrajinu cez jeho územie.