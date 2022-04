Doktori sa s niečím podobným nestretli: Žene počas pôrodu vypadlo oko!

Mamička z amerického štátu Indiana sa na internete podelila o nepríjemný zážitok, počas pôrodu jej vybehlo oko z jamky. Odborná verejnosť zostala zaskočená.

Po prvých kontrakciách bol 23-ročnej Bethany Collins podaný pitocín - syntetický hormón, ktorý dráždi maternicu a urýchľuje kontrakcie. Keďže mala silné bolesti a pulz dieťatka sa spomaľoval, rozhodla sa pre aplikáciu epidurálnej analgézie.

Počas toho ako tlačila zo všetkých síl, aby priviedla na svet svoju dcéru, v ľavom oku pocítila nezvyčajný tlak a uvedomila si, že niečo nie je v poriadku. “Počula som zvláštne puknutie, tak som sa doktora spýtala či mám niečo s očami. Odpovedal, že nič sa nestalo, ale všetko som videla rozmazane. Cítila som obrovský tlak v ľavom oku, no napriek tomu som znovu zatlačila a dcérka bola na svete,” hovorí Bethany.

“Doktori sa ubezpečili či je dieťa v poriadku a následne mi ju podali do náručia. Manžela som sa spýtala to isté. Nepozdávalo sa mi to, takmer nič som nevidela,” dodala.

O 10 minút jej oko začalo doslova visieť a situácia sa v priebehu noci len zhoršovala. Doktor jej pri zašívaní povedal, že s niečím podobným sa nestretol, preto zavolal očného lekára. “Na druhý deň sa na to pozrel špecialista a rovnako poznamenal, že niečo také ešte nevidel,” spomína Bethany.

Oči Bethany sa našťastie vrátili do normálu a život si užíva ako čerstvá mamička malej Phoebe Belle. “Trvalo 6 týždňov kým to prešlo, bola som zúfalá. Teraz je už všetko v poriadku, mám krásnu 2-mesačnú dcérku a dve normálne oči,” uviedla na záver.