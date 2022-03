Putinova vojna ničí životy: Jeho dcéra prišla takmer o všetko!

Kroky ruského prezidenta Vladimira Putina ničia životy a sny. Svoje o tom vie aj jeho najstaršia dcéra, ktorá kvôli otcovi prišla takmer o všetko.

Ako uvádza portál Daily Mail, očarujúca doktorka Maria Voroncovová (36), ktorá sa narodila v čase, keď bol jej otec Vladimir Putin špiónom KGB, je odborníčkou na zriedkavé genetické choroby u detí. Ruský investigatívny novinár v exile Sergej Kanev povedal, že Putin svojej dcére vojnou na Ukrajine uškodil a jedným z dôvodov sú masívne sankcie. Maria si chcela otvoriť elitné zdravotnícke centrum, v ktorom by sa točili veľké peniaze. „Plánom bolo prilákať pacientov z Európy a bohatých šejkov z krajín Perzského zálivu. A teraz, po útoku na Ukrajinu, akí Európania a šejkovia prídu?“ povedal novinár. To však nie je jediný sen, o ktorý Maria prišla.

Exilový redaktor Roman Dobrokhotov z novín The Insider uviedol, že Maria sa rozvádza so svojím manželom Jorritom Faassenom z Holandska. Neuviedol ďalšie podrobnosti o tom, kedy sa rozišli, ale predpokladá sa, že to bolo pred začiatkom vojny. Dvojica má spolu deti, a teda Putinove vnúčatá. Ruský prezident však nikdy nepriznal identitu ani prácu svojich dospelých potomkov, nehovoriac o podrobnostiach o ich súkromnom živote.

O Faassenovi je známe, že dlhodobo pracoval v Rusku. Predpokladá sa, že jeho otec bol plukovníkom holandských ozbrojených síl. „Som ženatý s ruskou ženou a mám deti, to je všetko,“ povedal raz Putinov holandský zať.