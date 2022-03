Šojgu vyšiel na svetlo sveta: Ukázal sa prvýkrát po 12 dňoch! O tomto sa špekuluje

V stredu ruské a ukrajinské médiá upozornili, že minister obrany zmizol z verejného priestoru, hoci Rusko vedie už takmer mesiac vojenskú inváziu na Ukrajine.

Šojgu, blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimíra Putina, bol vidieť na obrazovke, ktorú používal Putin pri virtuálnej porade ruskej bezpečnostnej rady. Zábery zverejnila ruská agentúra RIA Novosti.

A sighting of Sergei Shoigu at Putin’s security council.



The PR-mad Russian defense minister hadn’t even been mentioned in state media for nearly 2 weeks.



Peskov says Shoigu “has a lot on, there’s a special military operation and it’s not really the time for media activity.” pic.twitter.com/AmvimuNoKS